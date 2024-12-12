Η πολιτική κρίση στη Γαλλία αναδεικνύει το success story της Ελλάδας και την αξία των σταθερών μεταρρυθμίσεων, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, σημερινό άρθρο γνώμης των Financial Times, που υπογράφει ο αρθρογράφος Chris Giles.

Με βάση ενημερωτικό σημείωμα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εφημερίδα επισημαίνει ότι η υποχώρηση του κόστους δανεισμού της Ελλάδας στα επίπεδα της Γαλλίας δείχνει την αξία που έχουν οι σταθερές μεταρρυθμίσεις στην «περιφέρεια» της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «όταν το κόστος δανεισμού της Ελλάδας έπεσε κάτω από αυτό της Γαλλίας τον προηγούμενο μήνα, η προσοχή στράφηκε στην πολιτική αναταραχή. Χωρίς αμφιβολία, η πτώση της γαλλικής κυβέρνησης μετά την αποτυχημένη προσπάθειά της να περάσει έναν προϋπολογισμό δείχνει δυσλειτουργία στο Παρίσι. Όμως, το πραγματικό στόρι βρίσκεται αλλού και δεν είναι άλλο από την εκπληκτική επιτυχία των χωρών που αποκαλούσαμε υποτιμητικά "περιφέρεια" της Ευρωζώνης μία δεκαετία μετά την κρίση χρέους».

Προστίθεται, δε, πως «το success story της Ελλάδας αψηφά τους καταστροφολόγους και τις Κασσάνδρες του 2015, τη χρονιά που η Ελλάδα φλέρταρε σύντομα με την έξοδο της από το ευρώ με κυβέρνηση την λαϊκιστική Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να υποφέρει στη "φυλακή του χρέους", καταδικασμένη σε μόνιμη λιτότητα και φτώχεια, όπως προέβλεπε το 2015 ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, η ελληνική οικονομία όχι μόνο κατάφερε να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά πέτυχε, επίσης, τα πρωτογενή πλεονάσματα προϋπολογισμού που απαιτούσαν οι πιστωτές της στα προγράμματα διάσωσης.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η ελληνική κυβέρνηση αποπλήρωσε μέρος των δανείων από το αρχικό πρόγραμμα διάσωσης του 2010, καθώς η επενδυτική βαθμίδα της επέτρεψε να δανείζεται πιο φτηνά στις αγορές.

Από την παραμονή της πανδημικής κρίση το 2019 έως το 2024 τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνουν ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε πάνω από 11% στην Ελλάδα, γύρω στο 7% στην Ιταλία και την Πορτογαλία και σχεδόν 4% στην Ισπανία. Η Γαλλία δείχνει ανάπτυξη χαμηλότερη του 2% και στη Γερμανία είναι αρνητική», τονίζεται.

«Καθώς ατενίζουμε στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 2020, το μάθημα που δίδαξε η κρίση πριν από μία δεκαετία είναι η αξία της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, που δίνει τη δυνατότητα να τεθεί το δημόσιο χρέος χωρών σε βιώσιμη τροχιά με τη στήριξη των δημοσιονομικά πιο εύρωστων κρατών.

Οι δύσκολες επιτυχίες που έφεραν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έκτοτε τείνουν να περνούν κάπως απαρατήρητες. Σήμερα, όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία στην "περιφέρεια" της Ευρώπης και είναι καιρός η Γαλλία και η Γερμανία να εφαρμόσουν τη θεραπεία που σύστηναν πριν από μία δεκαετία», καταλήγει το άρθρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

