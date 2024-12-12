Πώς να έχετε καλύτερο έλεγχο του εισοδήματός σας

Το να μπορείτε να διαχειριστείτε το εισόδημά σας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αποτελεί κομβικό βήμα για την εξασφάλιση της οικονομικής σας σταθερότητας. Έχοντας σωστή οργάνωση, μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο στα οικονομικά σας, να μειώσετε το άγχος και να εστιάσετε στους προσωπικούς σας στόχους. Ας δούμε χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν και θα σας προσφέρουν λύση στη διαχείριση.

Δημιουργήστε έναν προϋπολογισμό και επανεξετάστε τον για να μειώσετε τα έξοδα

Το πρώτο βήμα για τον έλεγχο του εισοδήματός σας είναι η δημιουργία ενός ξεκάθαρου προϋπολογισμού, με τον οποίο θα μπορείτε να παρακολουθείτε τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες σας και να γνωρίζετε πού ακριβώς πηγαίνουν τα χρήματά σας. Δεν έχετε παρά να καταγράψετε όλες τις δαπάνες σας, όπως ενοίκιο, λογαριασμούς, έξοδα για τρόφιμα και ψυχαγωγία κ.ά. και, κατόπιν, να αξιολογήσετε ποιες από αυτές μπορούν να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν. Επανεξετάστε συνδρομές και υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, όπως πλατφόρμες streaming, συνδρομές στο γυμναστήριο ή υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και αξιολογήστε αν όλες είναι απαραίτητες ή αν μπορείτε να βρείτε πιο οικονομικές εναλλακτικές. Επίσης, εξετάστε τη δυνατότητα αλλαγής παρόχων ενέργειας ή ασφάλισης, ώστε να εξοικονομήσετε χρήματα χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα των υπηρεσιών. Με μικρές αλλαγές στις συνήθειές σας, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι ή η προτίμηση αγορών σε προσφορές, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τα έξοδά σας σε βάθος χρόνου.

Εστιάστε στην αποταμίευση

Η αποταμίευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την οικονομική σας ασφάλεια. Μία καλή ιδέα, λοιπόν, είναι να ορίσετε ένα ποσοστό του εισοδήματός σας το οποίο θα πηγαίνει για αποταμίευση κάθε μήνα και να δημιουργήσετε τη συνήθεια να μεταφέρετε αυτόματα το ποσό αυτό σε έναν λογαριασμό αποταμίευσης. Αν το θεωρείτε εφικτό, δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς για διαφορετικούς στόχους, όπως ένα ταξίδι, την εκπαίδευση ή το ταμείο έκτακτης ανάγκης σας. Ακόμη και μικρά ποσά, όταν αποταμιεύονται με συνέπεια, μπορούν μακροπρόθεσμα να αποτελέσουν ένα καλό “μαξιλαράκι” που θα σας προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.

Αναζητήστε ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος

Εκτός από τη σωστή διαχείριση, η ενίσχυση του εισοδήματός σας είναι ένας ακόμη τρόπος να αποκτήσετε μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία. Σκεφτείτε τρόπους να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας, όπως να αναλάβετε freelance εργασίες, να προσφέρετε μαθήματα σε τομείς που έχετε εξειδίκευση ή να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό κατάστημα για προϊόντα που φτιάχνετε. Με μικρές, αλλά συστηματικές προσπάθειες, μπορείτε να αποκτήσετε πηγές επιπλέον εσόδων, που θα σας δώσουν την ευκαιρία να πετύχετε περισσότερους οικονομικούς στόχους.

Εξετάστε την επιλογή των επενδύσεων

Οι επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση του εισοδήματός σας. Ακόμη και αν σας φαίνονται περίπλοκες, υπάρχουν πλέον προσιτές επιλογές για να ξεκινήσετε με μικρά ποσά, έχοντας πάντα στο πλευρό σας έναν οικονομικό σύμβουλο που μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μια στρατηγική επένδυση μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη και να αποτελέσει έναν επιπλέον πυλώνα οικονομικής ασφάλειας.

Επωφεληθείτε από τη νέα υπηρεσία μεταφοράς μισθού

Υπάρχουν έξυπνες επιλογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε το εισόδημά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν λαμβάνετε τη μισθοδοσία σας σε άλλη τράπεζα, με την υπηρεσία Salary Link μπορείτε να μεταφέρετε δωρεάν το ποσό του μισθού σας από 750€ έως και 3.000€ σε λογαριασμό σας στην Eurobank κάθε μήνα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σημαντικό πακέτο προνομίων και εκπτώσεων. Η υπηρεσία ενεργοποιείται online μέσα από το e-Banking σας ή το Eurobank Mobile App και η μεταφορά του ποσού του μισθού σας που έχετε επιλέξει γίνεται αυτόματα κάθε μήνα. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανοιχτής τραπεζικής Account Aggregation για διασύνδεση λογαριασμών μεταξύ των τραπεζών καθώς και το ποσό που θα μεταφέρετε να προέρχεται από λογαριασμό σας στην Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα ή την Τράπεζα Πειραιώς.

Με την πρώτη επιτυχημένη μεταφορά του ποσού του μισθού σας στην Eurobank, αποκτάτε αυτόματα σημαντικά οφέλη, όπως αυτά που έχουν όσοι λαμβάνουν τη μισθοδοσία τους στην Eurobank.

• Δωρεάν συνδρομή για έναν χρόνο και μειωμένο επιτόκιο για νέες πιστωτικές κάρτες Mastercard Classic και Visa Classic και Mastercard Gold και Visa Gold

• Προνομιακό επιτόκιο στον Καθημερινό λογαριασμό Plus

• Επιβράβευση σε ευρώ €πιστροφή για τις αγορές σας με κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή

• Προνομιακή τιμολόγηση για στεγαστικό δάνειο

• Δωρεάν το πακέτο Eurobank My Blue Advantage και εκπτώσεις στα υπόλοιπα πακέτα του προγράμματος Eurobank My Advantage Banking

• Προνομιακή τιμολόγηση και μειωμένα έξοδα για προσωπικό δάνειο

• Σημαντικές παροχές για την υγεία και την περιουσία σας μέσα από ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα.

Επενδύστε περισσότερο στον εαυτό σας και τις γνώσεις του

Η οικονομική διαχείριση δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς, αλλά αφορά και την προσωπική σας ανάπτυξη. Έτσι, χρειάζεται να είστε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών, κάτι που μπορείτε να πετύχετε παρακολουθώντας σεμινάρια και χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις γνώσεις σας. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναθεωρείτε τακτικά τον προϋπολογισμό σας, ώστε να τον προσαρμόζετε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις προτεραιότητές σας. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον έλεγχο του εισοδήματός σας και να πετύχετε τους στόχους σας.



Πηγή: skai.gr

