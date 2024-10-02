Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία θα ψηφίσουν την Παρασκευή υπέρ της επιβολής δασμών έως και 45% στις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) που κατασκευάζονται στην Κίνα, που θεωρούνται αρκετά για να εγκριθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κίνηση που ενδέχεται να αυξήσει τις εμπορικές εντάσεις με το Πεκίνο, ανέφεραν πηγές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διεξάγει έρευνα κατά των επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα, έστειλε την πρότασή της για τελικούς δασμούς στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πριν από την ψηφοφορία που αναμένεται την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει «οριστικούς» δασμούς για τα επόμενα 5 χρόνια, εκτός εάν η ειδική πλειοψηφία 15 χωρών της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ καταψηφίσει το σχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δώσει στη δημοσιότητα τα πορίσματα της πολυδιαφημισμένης έρευνάς της για φερόμενες επιδοτήσεις στις εισαγωγές κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται κάποιες αλλαγές στους προτεινόμενους τιμωρητικούς δασμούς.

Η Επιτροπή, η οποία καθορίζει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, δήλωσε πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κινεζική παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων επωφελήθηκε από εκτεταμένες επιδοτήσεις και πρότεινε αρχικά δασμούς έως 36,3% στις εταιρείες αυτοκινήτων. Τον Ιούλιο είχε σχεδιάσει αρχικά δασμούς έως 37,6%.

Πηγή: skai.gr

