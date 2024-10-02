Mε μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας έκδοσης των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας (13 εβδομάδων) του ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το επιτόκιο των συγκεκριμένων εντόκων διαμορφώθηκε στο 2,84% έναντι 3,23% στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιουλίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 946 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 500 εκατ. ευρώ που επεδίωκε να συγκεντρώσει το υπουργείο Οικονομικών με αποτέλεσμα η υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού να φθάσει τις 1,89 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια. Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) ήτοι 99,288.

Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Η περίοδος εγγραφών ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 3 Οκτωβρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

