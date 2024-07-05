Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα (EVs), καθώς οι Βρυξέλλες αναλαμβάνουν δράση για την προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας του μπλοκ.



Οι πρόσθετοι δασμοί σε επιμέρους κατασκευαστές κυμαίνονται από 17,4% έως 37,6%, που είναι επιπλέον του δασμού 10% που ίσχυε ήδη για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα.



Το μέτρο θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθιστώντας τα λιγότερο προσιτά για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.



Η κίνηση αυτή αποτελεί επίσης σημαντικό πλήγμα για το Πεκίνο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εμπορικό πόλεμο με την Ουάσιγκτον. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη υπερπόντια αγορά για την κινεζική βιομηχανία EV και η χώρα βασίζεται σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της οικονομίας της.



Αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρουν ότι αυτή η αύξηση των εισαγωγών ενισχύθηκε από την «άδικη επιδότηση», η οποία επέτρεψε να πωλούνται κινεζικά EVs σε πολύ χαμηλότερες τιμές από εκείνα που παράγονται στο μπλοκ.



Η Κίνα έχει αρνηθεί αυτή την κατηγορία από τις ΗΠΑ και την ΕΕ: δηλαδή ότι επιδοτεί την πλεονάζουσα παραγωγή για να πλημμυρίσει τις δυτικές αγορές με φθηνές εισαγωγές.



Οι νέοι δασμοί τίθενται σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή, αλλά επί του παρόντος είναι προσωρινοί, ενόσω η έρευνα για την υποστήριξη του κινεζικού κράτους προς τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας συνεχίζεται. Το πιο πιθανό είναι να επιβληθούν οριστικά αργότερα φέτος.



Ποιοι είναι λοιπόν οι πιθανοί κερδισμένοι και ηττημένοι σε αυτήν την εμπορική διαμάχη;



Δεν είναι μόνο οι κινεζικές μάρκες που επηρεάζονται από την κίνηση. Οι δυτικές εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα στην Κίνα έχουν επίσης τεθεί υπό έλεγχο από τις Βρυξέλλες. Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που πωλήθηκαν από κινεζικές επωνυμίες σε ολόκληρη την ΕΕ αυξήθηκε από μόλις 0,4% της συνολικής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων το 2019 σε σχεδόν 8% πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του σημαντικού οικολογικού ομίλου Transport and Environment (T&E – Μεταφορά και Περιβάλλον) με έδρα τις Βρυξέλλες.

Αλλά δεν θα πληγούν εξίσου όλα τα κινεζικής κατασκευής EVs από τους νέους δασμούς.

Υπολογίστηκαν με βάση τις εκτιμήσεις για το πόση κρατική ενίσχυση έλαβε κάθε επιχείρηση, ενώ οι εταιρείες που συνεργάστηκαν με την ευρωπαϊκή έρευνα είδαν τους δασμούς να περικόπτονται. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλλει ξεχωριστούς δασμούς για τρεις γνωστές κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων – SAIC (37,6%), BYD (17,4%) και Geely (19.9%).



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.