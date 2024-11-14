Η αξία της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ξεπεράσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια καθώς η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ έδωσε ώθηση στα στοιχήματα με την ελπίδα ότι η φιλική νομοθεσία των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα έκρηξη στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, το άθροισμα της αγοραίας αξίας των κρυπτονομισμάτων άγγιξε το υψηλό των σχεδόν 3,2 τρισ. δολαρίων νωρίς σήμερα, 14 Νοεμβρίου στην Ασία, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία και την πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων κρυπτονομισμάτων CoinGecko.

Το Bitcoin κυριαρχεί στην αγορά κρυπτογράφησης και το ορόσημο της αγοραίας αξίας συνέπεσε με την άνοδο του token καταγράφοντας ρεκόρ 93.480 δολαρίων.

«Γενικά ο τρόπος με τον οποίο οδεύει αυτή η αγορά είναι ότι το bitcoin θα ξεσπάσει και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα altcoin», δήλωσε ο Matthew Dibb, επικεφαλής επενδύσεων στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων Astronaut Capital.

«Υπάρχει λοιπόν αυτή η σταδιακή εναλλαγή κεφαλαίων...και τότε μπορούμε να περιμένουμε ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς θα αυξηθεί» επισήμανε.

Η εκλογή του Τραμπ και πολλών βουλευτών που είναι υπέρ των κρυπτονομισμάτων στο Κογκρέσο, έχει προκαλέσει ένα κύμα εφορίας, εξαλείφοντας ενδεχομένως κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τους κανονισμούς των ΗΠΑ.

Το Bitcoin, έχει διπλασιαστεί φέτος και έχει αυξηθεί κατά 30% από τις εκλογές στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου στα 90.000 δολάρια. Το μικρότερο κρυπτονόμισμα, το Ether έχει αυξηθεί κατά περίπου 33% από τις εκλογές και έχει φτάσει στα 3.220 δολάρια.

Το Dogecoin, ένα εναλλακτικό και ευμετάβλητο κρυπτονόμισμα που προωθείται από τον δισεκατομμυριούχο σύμμαχο του Τραμπ, Ίλον Μασκ, έχει κερδίσει 140%.

Τα Spot bitcoin έχουν προσελκύσει καθαρές ροές περίπου 4,05 δισ. δολάρια από τις 6 Νοεμβρίου, με βάση τα στοιχεία της Refinitiv Lipper, περίπου το 15% των συνολικών εισροών από τότε που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο.

«Οι άνθρωποι θέλουν περισσότερη έκθεση στα κρυπτονομίσματα, ξεκάθαρα, από την προεδρία Τραμπ και επιθυμούν μια πιο επικίνδυνη έκθεση περιουσιακών στοιχείων γενικά», δήλωσε ο David Glass, στρατηγός ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Citi.

Ο Τραμπ έκανε αναφορά σε ένα αμερικανικό «στρατηγικό απόθεμα bitcoin», παρόμοιο με αυτό του χρυσού, το οποίο θα κατείχε η αμερικανική κυβέρνηση, αλλά οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς.

«Οι λάτρεις του bitcoin είναι γνωστοί για τις τολμηρές προβλέψεις τους, αλλά το να φτάσουν τα 100.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους φαίνεται εφικτό», δήλωσε ο Carl Szantyr, ιδρυτής και διευθύνων συνεργάτης της Blockstone Capital.

Πηγή: skai.gr

