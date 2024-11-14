Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την Πέμπτη πρόστιμο 797,72 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta Platforms META.O (840,24 εκατομμύρια δολάρια) για καταχρηστικές πρακτικές προς όφελος του Facebook Marketplace, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Reuters.

Η Meta ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν έχει προσφέρει καμία απόδειξη πρόκλησης ζημιάς σε ανταγωνιστές ή καταναλωτές.

Πηγή: skai.gr

