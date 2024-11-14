Οριακή επέκταση της οικονομίας της ευρωζώνης κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο και 0,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.
Η γερμανική οικονομία εμφανίζει συρρίκνωση 0,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2023
Πηγή: skai.gr
