Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο κατάφερε να διατηρηθεί σε σχετικά καλή πορεία την περασμένη εβδομάδα, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μοναδικό οικονομικό στοιχείο που δημοσιεύτηκε από τις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες (ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου) υποχώρησε κάτω από τις προβλέψεις, γεγονός που ουσιαστικά διασφαλίζει μειώσεις επιτοκίων στις δύο επόμενες συνεδριάσεις της Federal Reserve.

Το γεν αποτέλεσε τη μοναδική πραγματική πηγή έντασης ανάμεσα στα νομίσματα των κύριων οικονομιών, καθώς οι φόβοι για δημοσιονομική και νομισματική χαλάρωση υπό την κυβέρνηση Τακαΐτσι συνεχίζουν να πλήττουν το νόμισμα. Στη θετική πλευρά, ο κερδισμένος της εβδομάδας ήταν το πέσο της Χιλής, το οποίο ενισχύθηκε χάρη στις προσδοκίες για νίκη των συντηρητικών στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές και στην ανάκαμψη των τιμών του χαλκού.

Την επόμενη εβδομάδα οι αγορές θα εστιάσουν στη συνεδρίαση της Federal Reserve για τον Οκτώβριο, την Τετάρτη. Η Fed αναμένεται ομόφωνα να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, ωστόσο υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της πολιτικής της στη συνέχεια. Ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά πάνω από τους στόχους και, λόγω του κυβερνητικού shutdown, υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση της οικονομίας. Η συνεδρίαση της ΕΚΤ ακολουθεί την Πέμπτη, με τα επιτόκια να αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στο ορατό μέλλον. Τα προκαταρκτικά στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης για τον Οκτώβριο, που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, θα ολοκληρώσουν την εβδομάδα συναλλαγών.

Στερλίνα

Η έκθεση για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε θετικά νέα για την Τράπεζα της Αγγλίας. Ο πληθωρισμός υποχώρησε σε σχέση με τις προσδοκίες και παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δομικός υποδείκτης υποχώρησε ελαφρώς. Ωστόσο, και οι δύο δείκτες παραμένουν πιο κοντά στο 4% παρά στο 3%, πολύ πάνω από τον στόχο του 2%. Οι αγορές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 50% σε μείωση επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους. Ελλείψει σημαντικής επιδείνωσης των στοιχείων δραστηριότητας, εκτιμούμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα επιλέξει τη στάση αναμονής — κάτι που αποτελεί οριακά θετικό στοιχείο για τη στερλίνα.

Ευρώ

Η απροσδόκητη βελτίωση στους δείκτες PMI οικονομικής δραστηριότητας της Ευρωζώνης επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων της ΕΚΤ έχει ολοκληρωθεί. Αναμένουμε η συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας να είναι μάλλον άνευ σημασίας, με την πρόεδρο Λαγκάρντ να δείχνει περιορισμένη διάθεση για περαιτέρω χαλάρωση. Η βελτίωση στους δείκτες PMI ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στον τομέα των υπηρεσιών στη Γερμανία — πιθανό πρώιμο σημάδι ότι το δημοσιονομικό πακέτο στήριξης αρχίζει να αποδίδει. Τόσο οι δείκτες PMI όσο και η στάση της ΕΚΤ αναμένεται να προσφέρουν ήπια στήριξη στο ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Δολάριο ΗΠΑ

Παρά το συνεχιζόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, λάβαμε επιτέλους οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Ωστόσο, παραμένει σημαντικά πάνω από τους στόχους — και έτσι διατηρείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια — ενώ η ίδια η Federal Reserve εκτιμά ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα τουλάχιστον έως το 2028. Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να ανακόψει τις μειώσεις επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας ή τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν αβέβαιες, ιδίως λόγω της σχεδόν πλήρους έλλειψης αξιόπιστων οικονομικών δεδομένων εν μέσω του κυβερνητικού κλεισίματος. Παραμένουμε της άποψης ότι η πιο πιθανή μεσοπρόθεσμη πορεία για το δολάριο είναι καθοδική.

