«Ειδική» άδεια στους γονείς για τις σχολικές γιορτές 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Γονείς που θα θελήσουν σήμερα να απουσιάσουν από τη δουλειά τους για να παρακολουθήσουν τις σχολικές γιορτές μπορούν να λείψουν από την εργασία τους χωρίς να χρειαστεί να «ξοδέψουν» ούτε … μισή μέρα από την κανονική τους άδεια. Έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν ειδική άδεια που τους επιτρέπει να βρεθούν κοντά στα παιδιά τους χωρίς να τους γίνει περικοπή αποδοχών. Άλλοι πάλι θα πρέπει να εργαστούν αύριο 28η Οκτωβρίου και καλό θα είναι να ξέρουν τι ποσά θα πληρωθούν για τις υπηρεσίες τους.

Ξεκινώντας από τους γονείς, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να «καμαρώσουν» τα παιδιά τους στη σχολική γιορτή ιδίως σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Υπάρχει λοιπόν, μια γονική άδεια που μπορούν να κάνουν χρήση της την ημέρα της σχολικής γιορτής.

Ποιοι γονείς μπορούν να πάρουν την «ειδική» άδεια

Πρόκειται για την άδεια σχολικής παρακολούθησης επίδοσης τέκνου σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι γονείς έχουν το δικαίωμα να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους.

Μάλιστα υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις σχολικές γιορτές όπου διευκρινίζεται ότι η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού.

Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τους γονείς μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια που θέλουν να τους καμαρώσουν με την σημαία στο σχολείο ή κατά την παραλαβή αριστείου ή βραβείου.

Σε κάθε περίπτωση, η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.

Η αμοιβή για την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Πηγαίνοντας στην αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να επισημανθεί πως πρόκειται για υποχρεωτική αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Όπως διευκρινίζει η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4808/2021, κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες.

Έτσι, αυτά που ισχύουν είναι τα εξής:

Α. Για επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, όσες δηλαδή έτσι και αλλιώς κατεβάζουν «ρολά»: Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν τον πλήρη μισθό τους, χωρίς καμία μεταβολή.

Β. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται: Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες εργαστούν.

Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

(α) Για επιχειρήσεις που συνήθως δεν λειτουργούν τις αργίες αλλά θα ανοίξουν έκτακτα, καταβάλλεται το 1/25 του μισθού και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου

(β) Για επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνιμα και νόμιμα τις Κυριακές, καταβάλλεται μόνο προσαύξηση 75%, υπολογισμένη στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου για τις ώρες εργασίας.

Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός της ημέρας αργίας με ρεπό ή ημέρα ανάπαυσης.

Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου καταβάλλεται και σε όσους βρίσκονται σε άδεια, χωρίς όμως να υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Αν ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Κανονισμού, ή επιχειρησιακής πρακτικής), τότε αυτοί υπερισχύουν.

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων για τις υποχρεωτικές αργίες διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.