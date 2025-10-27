Τιμολόγια ρεύματος Νοεμβρίου: Πυκνώνουν τα φθινοπωρινά σύννεφα - Σήματα αυξήσεων 20% στέλνει η χονδρεμπορική αγορά

Φθινοπωρινά σύννεφα μαζεύονται πάνω από τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος Νοεμβρίου (τα διαθέτουν 3,5 εκατ. καταναλωτές), με τις τάσεις που επικρατούν μέχρι σήμερα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να προμηνύουν αυξήσεις, το εύρος των οποίων μένει να καθοριστεί τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η μειωμένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, το εξαγωγικό πρόσημο του ελληνικού συστήματος και η παρουσία του λιγνίτη στο μίγμα καυσίμου έχουν συμβάλλει στην άνοδο των τιμών στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά.

Παράλληλα, οι γνωστές στρεβλώσεις στις διασυνοριακές συνδέσεις των δικτύων (με τις φθηνότερες τιμές των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης να μη «φθάνουν» στη Νότια) αλλά και διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία του εγχώριου ανταγωνισμού κρατούν σε υψηλά επίπεδα τις τάσεις των τιμών.

Επιπλέον, η οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) (η τιμή χονδρικής στην οποία οι πάροχοι αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια) καθορίζεται από το ακριβότερο φυσικό αέριο, βάσει των «άκαμπτων» κανόνων του περίφημου Target Model (που διέπει τη λειτουργία των αγορών ενέργειας στην Ευρώπη) με αποτέλεσμα την φθηνή υποτίθεται ενέργεια των ΑΠΕ οι καταναλωτές να μην τη «νιώθουν» στη τσέπη τους αφού στο τέλος «κερδίζει» το αέριο, το οποίο εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη της ζήτησης. Επίσης, κρίσιμος παράγοντας παραμένει η εξάρτηση από το εισαγόμενο LNG (κατά βάση αμερικανικό) που παραμένει ακριβό.

Οι προβλέψεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου έχουν μεγάλη πιθανότητα… σφάλματος με τους παρόχους στο παρελθόν να εκπλήσσουν είτε ευχάριστα (συγκρατώντας τα τιμολόγια αν και οι τιμές χονδρικής ακολουθούσαν τον ανήφορο) είτε δυσάρεστα, τσιμπώντας προς τα πάνω τα τιμολόγια κι ας μειώνονταν οι τιμές χονδρικής.

Εκτιμάται πως παρά τις αυξημένες χονδρεμπορικές τιμές οι πάροχοι δε θα θελήσουν να… δυσαρεστήσουν τους πολίτες απογειώνοντας τις τιμές και κινδυνεύοντας να χάσουν μερίδια αγοράς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε θα αυξήσουν τα τιμολόγια.

Ασανσέρ η χονδρεμπορική τιμή

Για σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στην DAM (Αγορά Επόμενης Μέρας) η τιμή ρεύματος, όπως αυτή διαμορφώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας με βάση το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και τη ζήτηση, άνοιξε στα 96,43 ευρώ/MWh, σε μία αγορά ακραίων διακυμάνσεων, αφού την Τρίτη 21 Οκτωβρίου η τιμή άγγιξε τα 151,76 ευρώ/MWh.

Τον περασμένο μήνα, η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος έκλεισε στα 92,77 ευρώ/MWh, με το μέσο όρο της χονδρικής τιμής στις 27 μέρες του Οκτωβρίου να κινείται περίπου 20% πάνω (στα 112,25 ευρώ ανά μεγαβατώρα) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ένδειξη που προϊδεάζει για αυξήσεις στα τιμολόγια που θα πληρώσουν οι καταναλωτές.

Οι ΑΠΕ κατακτούν την πρώτη θέση και σήμερα (με σαφές προβάδισμα) στην ηλεκτροπαραγωγή με ποσοστό 58,55% έναντι 32,66% του φυσικού αερίου.

Οι επόμενες μέρες μέχρι το Σάββατο 1 Νοέμβρη (που οι πάροχοι θα ανακοινώσουν την τιμολογιακή πολιτική) θα είναι καθοριστικές για το πού θα κάτσει η μπίλια των ενδεχόμενων αυξήσεων, με τη ΔΕΗ (ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς στις οικιακές συνδέσεις) και την Protergia παραδοσιακά να δίνουν το σήμα και στους υπόλοιπους.

Αναδιατάσσεται το τοπίο με τα «κόκκινα» τιμολόγια

Από τον Νοέμβριο αναμένεται να αρχίσουν να προσφέρονται από τους παρόχους ρεύματος τα νέα «υβριδικά» προϊόντα που δεν συνδέονται πλήρως με τις διακυμάνσεις των τιμών στη χονδρική αγορά και θα προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές. Πρόκειται για τα νέας γενιάς «κόκκινα» τιμολόγια τα οποία είναι σταθερής χρέωσης ανά μήνα και ανά επίπεδο κατανάλωσης ενώ η εκκαθάριση (εάν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο επίπεδο) θα γίνεται ανά εξάμηνο ή έτος.

Η ΡΑΑΕΥ στο κείμενο της διαβούλευσης για τα συμπληρωματικά μέτρα στο λιανεμπόριο ρεύματος είχε διευρύνει τον χρωματικό κώδικα με τη θέσπιση μιας ακόμη κατηγορίας, του «κόκκινου» ευέλικτου τιμολογίου εκτός από τα «μπλε» σταθερά, τα «κίτρινα» κυμαινόμενης τιμολόγησης και τα «πορτοκαλί» της δυναμικής τιμολόγησης (η προθεσμία για τα πράσινα λήγει στα τέλη του έτους και ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν θα συνεχιστούν).

Πάντως, έως τα τέλη Οκτωβρίου θα γίνουν τελικές συναντήσεις και διαβουλεύσεις στελεχών της ΡΑΑΕΥ και των εταιρειών προμήθειας ρεύματος ώστε να καταλήξουν στο νέο πλαίσιο αλλά και το τελικό χρώμα του νέου προϊόντος (οι πάροχοι δεν καλοβλέπουν το κόκκινο χρώμα) ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Νοέμβριο.

