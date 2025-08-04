Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Την περασμένη εβδομάδα παρακολουθήσαμε μία από τις πιο θεαματικές ανατροπές που έχουμε δει εδώ και καιρό στην πορεία του δολαρίου.

Οι πρώτες τέσσερις ημέρες της εβδομάδας χαρακτηρίστηκαν από ένα γενικευμένο ράλι του δολαρίου, καθώς η ισχυρή έκθεση για το ΑΕΠ, η υπογραφή εμπορικών συμφωνιών και η επιθετική στάση της Fed συνέβαλαν στην ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο, η δημοσίευση των στοιχείων για τη μισθοδοσία (εκτός του γεωργικού τομέα) την Παρασκευή όχι μόνο ανέτρεψε πλήρως την πορεία του δολαρίου αλλά άλλαξε δραματικά και την εκτίμηση των αγορών για την υγεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας και, κατ’ επέκταση, για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η προθεσμία 90 ημερών του Προέδρου Τραμπ για την επιβολή δασμών εξέπνευσε, με πλήθος χωρών να αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικά υψηλότερα εμπορικά τέλη. Η αντίδραση των αγορών ήταν σχετικά περιορισμένη, κάτι που αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι περισσότερες βασικές συμφωνίες έχουν ήδη συναφθεί και στην εκτίμηση ότι πολλοί από τους αυξημένους δασμούς θα διατηρηθούν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η ανακωχή στο εμπόριο ΗΠΑ–Κίνας λήγει την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η καθυστέρηση της λήξης της θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

Επόμενο σημαντικό γεγονός για τις αγορές είναι η ανακοίνωση επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη. Μία νέα μείωση κατά 25 μ.β. θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξει τριμερής διάσπαση ψήφων, με σχόλια που θα υποδηλώνουν ρυθμό μειώσεων όχι συχνότερο από τριμηνιαίο.

Στερλίνα

Η περασμένη εβδομάδα ήταν ασυνήθιστα ήσυχη για το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς σημαντικά μακροοικονομικά ή πολιτικά νέα. Η στερλίνα κινήθηκε κυρίως υπό την επίδραση των γενικότερων τάσεων του δολαρίου, με αποτέλεσμα το GBP/USD να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαΐου, πριν ανακάμψει προς την περιοχή του 1,33 μετά τα δυσμενή στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ. Οι ανησυχίες για την εύθραυστη δημοσιονομική εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν έντονες, ωστόσο η πρόσφατη υποχώρηση έχει αφήσει τη στερλίνα σχετικά υποτιμημένη, γεγονός που αφήνει περιθώριο για μια ήπια ανοδική κίνηση.

Το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα στρέφεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη. Ο υψηλός πληθωρισμός και η σχεδόν πλήρης κατάρρευση της αγοράς εργασίας φέρνουν την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής σε δίλημμα. Παρότι αναμένουμε ότι η πλειοψηφία θα ψηφίσει υπέρ μίας μείωσης, δεν θα μας εξέπληττε ένα τριμερές μοτίβο, όπου οι περισσότεροι θα υποστηρίξουν μείωση κατά 25 μ.β., κάποιοι λίγοι μεγαλύτερη μείωση και ένας ή δύο να ταχθούν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων. Πέρα από το μοτίβο των ψήφων, θα έχει ενδιαφέρον εάν η Τράπεζα διατηρήσει τη στάση της για «σταδιακές και προσεκτικές» μειώσεις. Εκτιμούμε ότι θα τη διατηρήσει, αν και τυχόν αλλαγή θα προκαλούσε πιθανότατα αποδυνάμωση της στερλίνας.

Ευρώ

Το ευρώ υποχώρησε πρόσκαιρα κάτω από το επίπεδο του 1,14 έναντι του δολαρίου την περασμένη εβδομάδα (πριν ανακάμψει την Παρασκευή), καθώς οι αγορές συνέχισαν να εξετάζουν προσεκτικά τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι οι δασμοί 15% απέχουν πολύ από το εύρος 30–50% που είχε απειλήσει ο Τραμπ τους προηγούμενους μήνες, οι αγορές και οι ευρωπαϊκές χώρες προσδοκούσαν μια καλύτερη συμφωνία που θα έφερνε τον βασικό δασμό πιο κοντά στο 10% που είχαν προτείνει οι διαπραγματευτές.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν τώρα το μέγεθος της επίδρασης των δασμών στην οικονομία της Ευρωζώνης, αν και θα χρειαστεί να περιμένουμε τα στοιχεία PMI του Αυγούστου (23/08) για την πρώτη αξιόπιστη ένδειξη. Προς το παρόν, η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται σχετικά ανθεκτική, με το ΑΕΠ β’ τριμήνου (1,4%) και τον πληθωρισμό Ιουλίου (2%) να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις. Αυτή η εικόνα μειώνει την πίεση προς την ΕΚΤ για νέες μειώσεις επιτοκίων, με τις αγορές πλέον να αποτιμούν περίπου στο 50% την πιθανότητα για νέα μείωση από το Διοικητικό Συμβούλιο έως το τέλος του έτους.

Δολάριο ΗΠΑ

Οι τελευταίες ημέρες υπήρξαν εξαιρετικά ασταθείς για το δολάριο, το οποίο κατέγραψε έντονη άνοδο στις αρχές της εβδομάδας πριν υποχωρήσει απότομα μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση την Παρασκευή. Η Fed υιοθέτησε επιθετικό τόνο μετά τη συνεδρίασή της την Τετάρτη, με τον πρόεδρο Πάουελ να τονίζει τη δύναμη της αγοράς εργασίας και να υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής. Σε μια ασυνήθιστη εξέλιξη, δύο μέλη της FOMC (Bowman και Waller) ψήφισαν υπέρ άμεσης μείωσης επιτοκίων – η πρώτη φορά εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες που δύο κυβερνήτες διαφώνησαν στην ίδια συνεδρίαση.

Αποδείχθηκε ότι αυτή η πιο ήπια στάση δεν ήταν αβάσιμη. Αν και τα στοιχεία μισθοδοσίας Ιουλίου δεν προκαλούν ιδιαίτερο συναγερμό από μόνα τους, επισκιάστηκαν πλήρως από τις τεράστιες καθοδικές αναθεωρήσεις για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, συνολικού ύψους 258 χιλ. Αυτές οι αναθεωρήσεις έχουν ουσιαστικά αλλάξει την εκτίμησή μας για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ και μεταβάλλουν πλήρως το αφήγημα της Fed, η οποία πλέον φαίνεται να μην έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.