Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025 (χρήση 2024) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας pothen.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Οι αλλαγές

Η φετινή διαδικασία των δηλώσεων του Πόθεν έσχες φέρνει σημαντικές αλλαγές, με κυριότερη την αυτόματη άντληση τραπεζικών δεδομένων, αλλά και αρκετές «παγίδες» που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Κεντρική καινοτομία είναι η δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων από τράπεζες, επενδυτικούς λογαριασμούς και δάνεια. Ο υπόχρεος, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, μπορεί να αντλήσει απευθείας τα δεδομένα που τηρούνται στις διασυνδεδεμένες τράπεζες. Ωστόσο, αν υπάρξουν λάθη ή ελλείψεις, η ευθύνη διόρθωσης ανήκει αποκλειστικά στον δηλούντα. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορεί να προκαλέσουν ελέγχους με αναδρομική ισχύ, γι’ αυτό η επαλήθευση όλων των στοιχείων είναι απαραίτητη.

Ειδική προσοχή χρειάζονται τα ζευγάρια. Ακόμη κι αν ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, πρέπει να καταθέσει ξεχωριστή δήλωση. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης, όταν ο ένας εκ των δύο ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Η παράλειψη υποβολής επιφέρει πρόστιμα, ακόμη και αν οφείλεται σε άγνοια.

Η διαδικασία στην πλατφόρμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα: είσοδο με τους κωδικούς Taxinet, αυτόματη άντληση δεδομένων από τις τράπεζες, έλεγχο και χειροκίνητη καταχώριση όπου υπάρχουν κενά, καθώς και πλήρη αιτιολόγηση για κάθε ποσό ή αλλαγή υπολοίπου – από μισθούς και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, έως δωρεές ή κληρονομιές. Στη δήλωση περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα και οχήματα, με βάση την πραγματική εικόνα της περιουσίας.

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες είναι μια ευρεία γκάμα προσώπων: πολιτικά πρόσωπα όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, υπουργοί και βουλευτές, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, σύμβουλοι), δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι με θέσεις ευθύνης, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη ανεξάρτητων αρχών, στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων, καθώς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης των παραπάνω.

