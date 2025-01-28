Η Ebury, παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ενδυναμώνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συναλλάσσονται και να αναπτύσσονται διεθνώς, ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας για την εξαγορά της ArcaPay, εξειδικευμένης εταιρείας B2B διεθνών πληρωμών με έδρα τη Λιθουανία.

Η εξαγορά της ArcaPay, η οποία τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, θα επιτρέψει στην Ebury να επεκταθεί στις χώρες της Βαλτικής, να στηρίξει τους υφιστάμενους πελάτες της για να αναπτυχθούν στην περιοχή καθώς και να ενισχύσει περαιτέρω τις βασικές της υπηρεσίες στις διεθνείς πληρωμές. Η συναλλαγή ακολουθεί το άνοιγμα νέων γραφείων της Ebury στο Δουβλίνο και τη Στοκχόλμη, καθώς και την περαιτέρω επέκταση στη Νότια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή και το Μεξικό.

Με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας, η ArcaPay προσφέρει διεθνείς πληρωμές και υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs). Ιδρυθείσα το 2011, η εταιρεία εξυπηρετεί περίπου 1.500 πελάτες, καλύπτοντας τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από SMEs στις αγορές της Βαλτικής και της Φινλανδίας.

Η Ebury δημοσίευσε τα αποτελέσματά της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Απριλίου 2024 (Οικονομικό έτος 23/24) και συνεχίζει να σημειώνει ισχυρή δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του 24/25.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Απριλίου 2024 αυξήθηκαν κατά 8% σε 220,6 εκατομμύρια στερλίνες (Οικ. έτος 22/23: 203,7 εκατομμύρια), με ετήσια ανάπτυξη (CAGR) 42% από το Οικ. Έτος 21/22. Το EBITDA αυξήθηκε στα 9 εκατομμύρια στερλίνες, με τα περιθώρια να αυξάνονται στο 4%, αποτέλεσμα επιχειρησιακών και λειτουργικών βελτιώσεων.

Η Ebury σημείωσε σημαντική αύξηση πελατών κατά το Οικ. έτος 23/24, με την απόκτηση νέων και τη διατήρηση υφιστάμενων πελατών, αφού η Εταιρία συνέχισε να χτίζει μια μοναδική πλατφόρμα που ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των SMEs. Η ανάπτυξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 16.700 πελάτες να συναλλάσσονται με την Ebury για το έτος που έληξε στις 30 Απριλίου 2024 (αύξηση 24% σε σύγκριση με το Οικ. έτος 22/23).

Η Ebury συνέχισε την ισχυρή της δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του Οικ. έτους 24/25, με την αύξηση των εσόδων να ξεπερνά το 20% και τα περιθώρια του EBITDA να υπερβαίνουν το 10%. Αυτή η επιτυχία βασίζεται στην ισχυρή απόδοση του Οικ. έτους 23/24, η οποία καθοδηγήθηκε από τη συνεχιζόμενη εστίαση της Ebury στους πελάτες, την ανάπτυξη στις υπάρχουσες αγορές και τη στρατηγική επέκταση σε νέες χώρες.

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ebury διόρισε τον Bruce Carnegie-Brown ως Πρόεδρο για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο Juan Lobato, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ebury, δήλωσε: «Χαίρομαι που καλωσορίζω τον Marius και την ομάδα της ArcaPay στην οικογένεια της Ebury. Μας εντυπωσίασε η ταχεία ανάπτυξή τους, καλύπτοντας την αυξανόμενη τοπική ζήτηση των SMEs που επιθυμούν να συναλλάσσονται και να αναπτύσσονται διεθνώς. Η προσθήκη της ArcaPay θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες για στοχευμένες εξαγορές, να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα τους υφιστάμενους πελάτες μας καθώς και να επεκταθούμε σε νέες ελκυστικές αγορές. Ανυπομονώ για όσα μπορούμε να επιτύχουμε μαζί. Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε, με ισχυρά έσοδα και κερδοφόρα ανάπτυξη και με ετήσια ανάπτυξη εσόδων (CAGR) 42% από το Οικ. έτος 21/22, αποδεικνύουν τη δυναμική της Ebury στο ξεκίνημα του 2025. Ως ηγετικός εξειδικευμένος φορέας που καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες των SMEs που δραστηριοποιούνται διεθνώς, είμαστε τοποθετημένοι κατάλληλα για να αξιοποιήσουμε τις αυξανόμενες ευκαιρίες στην αγορά των διεθνών πληρωμών. Είμαι ενθουσιασμένος για την επόμενη φάση ανάπτυξής μας και θέλω να ευχαριστήσω τους ταλαντούχους και αφοσιωμένους συναδέλφους της Ebury σε όλον τον κόσμο για τη σταθερή τους υποστήριξη».

Ο Marius Bausys, Ιδρυτής της ArcaPay, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που εντασσόμαστε στην Ebury, έναν παγκόσμιο ηγέτη στις διεθνείς πληρωμές, και θα προσφέρουμε τις εξατομικευμένες υπηρεσίες της στις αγορές της Βαλτικής και της Φινλανδίας. Η Ebury θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε μεγαλύτερη εξειδικευμένη υποστήριξη σε SMEs και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στην περιοχή. Με την υποστήριξη της Ebury, ανυπομονούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ευημερήσουν και να πετύχουν στην παγκόσμια οικονομία».

