Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση που αφορά την αγορά κτιρίου στη Σίνδο, πλησίον της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για την επέκταση των φοιτητικών εστιών. Η επένδυση ανέρχεται σε 1.850.000,00 ευρώ και είναι ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ.

Σκοπός της πράξης με τίτλο «Αγορά ακινήτου για τη λειτουργία νέας Φοιτητικής Εστίας Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙΠΑΕ» είναι η ενίσχυση δυνατότητας στέγασης για περισσότερους από 150 φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος που θα διαμένουν στο ξενοδοχείο δωρεάν. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα περισσότερα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι μονόκλινα και θα εξοπλιστούν κατάλληλα προκειμένου να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες φοιτητών και φοιτητριών της Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ, στη Σίνδο.

Ταυτόχρονα εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης της υφιστάμενης φοιτητικής εστίας που βρίσκεται εντός της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης Σίνδου, όπου η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από ίδιους πόρους του Ιδρύματος.

«Ολοκληρώνεται με επιτυχία μία σημαντική προσπάθεια του Πανεπιστημίου μας, για την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας που αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησής μας. Μετά την έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μπαίνει πλέον άμεσα σε εφαρμογή ο αναπτυξιακός σχεδιασμός μας, με επίκεντρο πάντα τους φοιτητές και φοιτήτριές μας που θα μπορούν να διαμένουν στις νέες φοιτητικές εστίες, δωρεάν», σημείωσε σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος.



Πηγή: skai.gr

