Ανάπτυξη βλέπουν την επόμενη 3ετία οι 4 στους 10 CEOs σε τεχνολογία και telecoms

Αισιόδοξοι για την ανάπτυξη των εταιρειών τους τα επόμενα τρία χρόνια, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παραμένουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι στον τομέα της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα "CEO Outlook" της KPMG, η ενσωμάτωση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (Gen AI) αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, που καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το 40% των CEOs αναμένει ότι οι εταιρείες τους θα καταγράψουν αύξηση εσόδων από 0,01% έως 2,49% τα επόμενα τρία χρόνια, αν και οι προσδοκίες είναι μειωμένες κατά 5% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, οι τρεις κυριότερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο κλάδος περιλαμβάνουν την υιοθέτηση της Gen AI και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών (55%), την οικονομική αβεβαιότητα (49%) και τη γεωπολιτική πολυπλοκότητα (49%).

Η υιοθέτηση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης η μεγαλύτερη πρόκληση του κλάδου της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών

Με το 78% των CEOs να θεωρεί τη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα, η τεχνολογία αυτή αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Επηρεάζει καίρια τομείς, όπως η παραγωγικότητα, το μάρκετινγκ, η ανάπτυξη προϊόντων και η εμπειρία πελάτη.

Παρ’ όλα αυτά, το 55% των CEOs εκτιμά ότι η ενσωμάτωση της Gen AI αποτελεί και τον μεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις τους, γεγονός που αντανακλά τις ανησυχίες για τις προκλήσεις, που συνοδεύουν τη χρήση της.

ESG και βιώσιμη ανάπτυξη

Η ατζέντα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) συνεχίζει να παίζει κρίσιμο ρόλο στις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Οι CEOs αντιλαμβάνονται τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάγκη ευθυγράμμισης με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ηγετικών στελεχών, που εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα επιτύχουν τους στόχους τους για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, αυξήθηκε από 36% το 2023 σε 46% το 2024.

“Σχεδόν τα τρία τέταρτα των CEOs που ερωτήθηκαν, είναι αισιόδοξοι για την ανάπτυξη του κλάδου τους. Επιπλέον, η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να παρουσιάζει τόσο προκλήσεις, όσο και ευκαιρίες για τις εταιρείες. Το κλειδί για την επιτυχία, επομένως, θα είναι η σταθερή εστίαση στον στρατηγικό σχεδιασμό σε όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας, για να διασφαλιστεί μια ψηφιακά ενεργοποιημένη και βιώσιμη επιχείρηση, έτοιμη για το μέλλον”, αναφέρει η μελέτη.

Η έρευνα "CEO Outlook" της KPMG, στην 10η έκδοση της φέτος, επιβεβαιώνει πως ο κλάδος της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η καινοτομία και η στρατηγική προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες θα καθορίσουν την πορεία των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

“Η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα των CEOs, με σχεδόν τέσσερις στους πέντε να αναμένουν τις επενδύσεις στον τομέα αυτό να είναι άμεσου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, όμως, πάνω από τους μισούς θεωρούν την ενσωμάτωσή της στον οργανισμό τους ως το σημαντικότερο ρίσκο”, τονίζει η KPMG.

