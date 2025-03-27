Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν αναμονή των ανακοινώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 132,71 μονάδων (–0,31%), στις 42.454,79 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 372,84 μονάδων (–2,04%), στις 17.899,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 64,45 μονάδων (–1,12%), στις 5.712,20 μονάδες.

