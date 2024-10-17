Hellenic Gaming Associaton προς Αστυνομία και εισαγγελείς: Πάρτε μέτρα κατά του παράνομου στοιχήματος

Επιστολή προς υπουργούς, γενικούς γραμματείς, προέδρους και διοικητές Ανεξάρτητων Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας έστειλε ο Hellenic Gaming Associaton (Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων) με στόχο την πάταξη του παράνομου στοιχήματος.

Οπως αναφέρεται, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 19 Παρόχων που κατέχουν άδεια παροχής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου για την Ελληνική Επικράτεια για το 2023 ανήλθε στα 27 δισ. ευρώ, με τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου να φτάνουν στα 525 εκατ. ευρώ. Κι όμως, τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν περίπου το 60% της συνολικής αγοράς τυχερών παιγνίων και αφορούν μόνο τη δραστηριότητα των αδειοδοτημένων Παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον HGA η ελληνική αγορά παιχνιδιών μέσω διαδικτύου έχει καταστεί η πλέον υπερφορολογημένη (σε σύγκριση με αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού) με φόρο στα ακαθάριστα κέρδη (35%) αλλά και υπερφορολόγηση στα κέρδη των παικτών, η συνολική φορολόγηση αγγίζει πλέον το 60% των ακαθαρίστων κερδών των εταιρειών.

Επίσης, οι αδειοδοτημένοι Πάροχοι λειτουργούν εταιρείες στις οποίες εργάζονται πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλονται όλες τις νόμιμες εργοδοτικές εισφορές στο Ελληνικό δημόσιο ενώ οι ίδιες οι εταιρείες καταβάλλουν όλους τους προβλεπόμενους εταιρικούς φόρους.

O HGA επισημαίνει πως παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια νομικής ρύθμισης της εν λόγω αγοράς, η παράλληλη μη αδειοδοτημένη, άρα και παράνομη, αγορά τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, συνεχώς αυξάνεται.

Στα 1,7 δισ. ευρώ ο παράνομος τζόγος το 2023

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της KapaResearch που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (E.E.E.Π) ο παράνομος τζόγος για μόνο για το έτος 2023 ανέρχεται στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και το 10% των παικτών που συμμετέχουν σε αυτά είναι ηλικίας 17-21 ετών (σημ. στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια μέσω των αδειοδοτημένων Παρόχων επιτρέπεται να συμμετέχουν άτομα άνω των 21 ετών). Επισημαίνεται δε, ότι 900.000 άτομα έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον, με το 76.07% να παίζει συστηματικά σε παράνομους παρόχους και 23.93% αποκλειστικά.

Η δημιουργία νέων ιστοτόπων παράνομης παροχής αλλά και παράνομης προώθησης (διαφήμισης) τυχερών παιγνίων με εμφανή στόχευση στο ελληνικό κοινό, καθώς διαθέτουν παράνομο περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα και πολλοί από αυτούς διαθέτουν ονόματα χώρου με κατάληξη .gr, είναι καθημερινή, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά οι διαφημίσεις παράνομων τυχερών παιγνίων οι οποίες παρουσιάζουν Έλληνες, από σημεία της Ελληνικής επικράτειας, να διαφημίζουν παράνομα τυχερά παίγνια στην Ελληνική γλώσσα. Η ίδια κατάσταση εντοπίζεται ευρέως και στις πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου (π.χ. Youtube, Twich), μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram κτλ) και εφαρμογών. Περαιτέρω, εντοπίζονται ιστότοποι που προωθούν μη αδειοδοτημένους Παρόχους τυχερών παιγνίων χρησιμοποιώντας τα εταιρικά-εμπορικά σύμβολα και επωνυμίες των νόμιμων Παρόχων παραπλανώντας τους επισκέπτες οι οποίοι τελικά ανακατευθύνονται σε παράνομους ιστοτόπους παροχής τυχερών παιγνίων, επισημαίνεται στην επιστολή.

Με κενά ασφαλείας και πολλούς κινδύνους το παράνομο στοίχημα

Επίσης, ο HGA αναφέρει ότι η ώθηση των Ελλήνων παικτών στη μεταφορά της δραστηριότητας τους σε παράνομους παρόχους είναι ιδιαίτερα βλαπτική για τους ίδιους. Οι παράνομοι ιστότοποι δεν εποπτεύονται από την ΕΕΕΠ και δεν παρέχουν κανένα μηχανισμό ασφαλούς παιχνιδιού. Οι παράνομοι διεθνείς ιστότοποι που απαριθμούνται σε αρκετές χιλιάδες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Δεν εφαρμόζουν όριο ηλικίας συμμετεχόντων τα 21 έτη.

β) Δεν παρέχουν μηχανισμούς Aσφαλούς Παιχνιδιού (Responsible Gambling).

γ) Δεν εφαρμόζουν πολιτικές, διαδικασίες και μέτρα δέουσας επιμέλειας για σκοπούς Anti - Money Laundering (AML).

δ) Δεν εγγυώνται την πληρωμή των κερδών των παικτών και δεν έχουν καταθέσει εγγυητικές καλής λειτουργείας ενός εκατομμυρίου ευρώ όπως οι νόμιμοι πάροχοι.

ε) Κάνουν ιδιαίτερα επιθετική εμπορική επικοινωνία χωρίς έλεγχο των εμπορικών τους σχεδίων από την ΕΕΕΠ.

στ) Δεν παρέχουν προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και διαρροές προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.

ζ) Δεν αποδίδουν φόρους στο Ελληνικό Κράτος.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν τους παίκτες να παίζουν σε μη προστατευμένα, μη ρυθμισμένα και μη εποπτευόμενα περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα τη διακινδύνευση των χρημάτων τους και την έκθεσή τους σε πολλαπλούς κινδύνους (εθισμού, διαρροής των δεδομένων τους, συμμετοχής ανηλίκων στα παιχνίδια κ.α.). Παράλληλα, η Πολιτεία δεν δύναται να μεριμνήσει υπέρ του Υπεύθυνου παιχνιδιού, της ασφάλειας των συναλλαγών, και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος η χωρίς έλεγχο δραστηριοποίηση των παράνομων ιστοτόπων συντηρεί ένα πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού με αποτέλεσμα τη σημαντική διαφυγή κεφαλαίων προς τους ιστοτόπους αυτούς.

Να αναβαθμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο

Ετσι, ο HGA ζητά ουσιαστική αναβάθμιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα παίγνια, με την οποία θα διασφαλίζεται αφενός ο κεντρικός ρόλος της ΕΕΕΠ στην προσπάθεια καταπολέμησης το φαινομένου και αφετέρου, η συνδρομή και ο συντονισμός όλων των υπολοίπων αρμόδιων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, ήτοι των διωκτικών και εισαγγελικών αρχών, των φορολογικών αρχών, των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και των φορέων που εμπλέκονται στον διαμοιρασμό του παράνομου περιεχομένου.

Ο Σύνδεσμος εκτιμά πως η παράνομη παροχή και η παράνομη προώθηση τυχερών παιγνίων μπορεί να περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό εφόσον η Πολιτεία λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τον ουσιαστικό περιορισμό των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται στα παράνομα δίκτυα και της προβολής και προώθησης του παράνομου περιεχομένου των δικτύων αυτών στην Ελληνική Επικράτεια.

