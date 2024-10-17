Μία σπουδαία μεταγραφή φαίνεται πως δουλεύει από τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με δημοσιογράφο της Marca, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ συμφώνησε ώστε να ενταχθεί στη «βασίλισσα» ως ελεύθερος το 2025, όταν και λήγει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ.

Φυσικά, ο Ραμόν Άλβαρεθ ντε Μον, που μετέφερε την είδηση, τονίζει πως ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια υπογραφή. Παράλληλα, επισημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα το εν λόγω deal να πραγματοποιηθεί τον Γενάρη, κάτι που ίσως συμφέρει και τους «ρεντς», αν δεν θέλουν να χάσουν ένα από τα πιο πολύτιμα περουσιακά στοιχεία τους χωρίς κέρδος.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ρεάλ αναζητά δεξί μπακ, καθώς ο Ντάνι Καρβαχάλ υπέστη τριπλή ρήξη στο γόνατό του και θα χάσει όλη τη σεζόν, με αποτέλεσμα να διαθέτει μόνο έναν παίκτη που να μπορεί να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση, και συγκεκριμένα τον Λούκας Βάσκεθ.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, στα 26 του, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους δεξιούς οπισθοφύλακες στον κόσμο. Έχει περάσει όλη την καριέρα του στη Λίβερπουλ, αφού αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της. Συνολικά έχει 319 εμφανίσεις με 19 γκολ και 83 ασίστ, έχοντας κατακτήσει 7 τίτλους με την ομάδα, μεταξύ των οποίων μία Premier League και ένα Champions League.

🚨 Arnold da el sí al Real Madrid. Hay un acuerdo total para que llegue libre en 2025, aunque obviamente no hay nada firmado. La posibilidad de que su fichaje se adelante a enero no está descartada, pero es complicada. Más detalles en el canal. pic.twitter.com/z5O0pv69Q3 — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) October 17, 2024

