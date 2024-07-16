Προαιρετική για τους πολίτες είναι από αύριο 17 Ιουλίου, η γνωστοποίηση ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους, πριν την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023, εφόσον δεν δικαιούνται επιστροφή φόρου από τη δήλωση, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι σε όσους φορολογούμενους προκύπτει επιστροφή φόρου εισοδήματος, πρέπει να προχωρήσουν σε δήλωση του IBAN πριν την υποβολή της δήλωσης, προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό.

Σημειώνεται ότι από τις 25/4, ημερομηνία έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έως σήμερα, έχουν δηλωθεί 1.849.404 ΙΒΑΝ, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των φορολογούμενων με δηλωμένο IBAN σε 8.084.608. Επιπλέον, 92.150 δικαιούχοι επιστροφής φόρου που αντιστοιχούν σε 45 εκατ. ευρώ δεν έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ τους, εκ των οποίων οι 85.866 είναι φυσικά πρόσωπα και το ποσό επιστροφής τους ανέρχεται στα 13,5 εκατ. ευρώ.

Ο ΙΒΑΝ μπορεί να δηλωθεί στην:

ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN

εφαρμογή για κινητές συσκευές myAADEapp, επιλέγοντας Στοιχεία Επικοινωνίας > ΙΒΑΝ.

Πηγή: skai.gr

