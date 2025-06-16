ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Μάιο

Αύξηση 13,5% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Μάιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 26.051 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 22.959 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (αύξηση 0,4% είχε παρουσιαστεί τον Μάιο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023).

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 16.745 έναντι 14.806 που κυκλοφόρησαν τον Μάιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 13,1%.

Το α' 5μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 112.854 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 110.162 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (αύξηση 7,7% είχε σημειωθεί το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 68.202 έναντι 68.520 που κυκλοφόρησαν το α' 5μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 0,5%.

Παράλληλα, τον Μάιο κυκλοφόρησαν 9.860 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 7.924 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 24,4% (μείωση 4% είχε σημειωθεί τον Μάιο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 9.461 έναντι 7.531 που κυκλοφόρησαν τον Μάιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 25,6%.

Το α' 5μηνο, κυκλοφόρησαν 32.267 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 31.159 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% (αύξηση 16,3% είχε σημειωθεί το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 30.697 έναντι 29.448 που κυκλοφόρησαν το α' 5μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.

