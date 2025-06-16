Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ: Ανησυχία για τον τουρισμό η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

«Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία», τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τονίζοντας ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Η υπουργός διευκρίνισε ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε εάν θα υπάρξει επίπτωση στον τουρισμό. «Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε διαχειριστεί αρκετές γεωπολιτικές κρίσεις και ο ελληνικός τουρισμός έχει δοκιμαστεί και έχει αποδείξει ότι είναι ανθεκτικός και ανταγωνιστικός» σημείωσε.
Στην ερώτηση αν θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών από χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδίως από το Ισραήλ η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι στην περίπτωση αυτή θα δούμε άμεσες επιπτώσεις, υπογραμμίζοντας πάντως ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων.
