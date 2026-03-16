Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 104 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προειδοποίησε επίσης ότι οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν στο νησί, η οποία διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο εάν η Τεχεράνη παρεμποδίσει τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων μέσω του στενού του Ορμούζ.

Η θαλάσσια οδός που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές παραμένει ουσιαστικά κλειστή από την έναρξη της σύγκρουσης, με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν να δεσμεύεται την περασμένη εβδομάδα να διατηρήσει το στενό κλειστό εάν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, οι traders αξιολόγησαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα τη σύσταση μιας συμμαχίας χωρών για τη συνοδεία των δεξαμενόπλοιων που επιχειρούν να περάσουν το στενό του Ορμούζ. Υπογραμμίζοντας την πίεση στην παγκόσμια προσφορά, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) δήλωσε την Κυριακή ότι το πετρέλαιο από την απελευθέρωση αποθεμάτων ύψους 400 εκατομμυρίων βαρελιών την περασμένη εβδομάδα θα διατεθεί αμέσως στην Ασία.

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται ανοδικά κατά 1,35%, στα 104,54 δολάρια το βαρέλι (07:50 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 0,39%, στα 99,11 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

