Σημαντική υπέρβαση του στόχου εμφάνισε το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1.883 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2.475 εκατ. ευρώ και ελλείμματος 535 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αξιοσημείωτη είναι η εικόνα στο πρωτογενές αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5.351 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 4,3 δισ. ευρώ, καθώς η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 1.055 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 3.197 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι στα ανωτέρω στοιχεία συνυπολογίζονται ποσά που σχετίζονται με ετεροχρονισμό πληρωμών (1.993 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό και 499 εκατ. ευρώ από τις επενδυτικές δαπάνες), τα οποία δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, 342 εκατ. ευρώ από φορολογικά έσοδα του πρώτου διμήνου προσμετρώνται δημοσιονομικά στο 2024.

Αφαιρώντας τα ανωτέρω, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος εκτιμάται σε 1.462 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη και από την πρόωρη είσπραξη μέρους του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω της έναρξης της εφαρμογής υποβολής δηλώσεων ήδη από τα μέσα Μαρτίου.

Αύξηση καθαρών εσόδων κατά 6% – Στα 28,98 δισ. ευρώ το πεντάμηνο

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28.977 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1.640 εκατ. ευρώ ή 6%. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές για τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, που είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και αφορά στο 2024.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 27.050 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1.773 εκατ. ευρώ (+7%), κυρίως λόγω:

της υψηλότερης απόδοσης στους ΦΠΑ, ΕΦΚ και φόρους εισοδήματος του προηγούμενου έτους,

και της νωρίτερης είσπραξης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 3.819 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 784,8 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές ΦΠΑ από τη σύμβαση της Αττικής Οδού. Εξαιρουμένου του ποσού αυτού, οι επιστροφές ανέρχονται σε 3.035 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 349 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.725 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 154 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.880 εκατ. ευρώ).

Ενισχυμένα έσοδα και τον Μάιο

Για τον μήνα Μάιο 2025, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 5.918 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1.411 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της είσπραξης της πέμπτης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 1.346 εκατ. ευρώ, που είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.041 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 412 εκατ. ευρώ ή 8,9%, ενώ οι επιστροφές εσόδων έφτασαν τα 778 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 301 εκατ. ευρώ έναντι στόχου.

Τα έσοδα του ΠΔΕ Μαΐου διαμορφώθηκαν στα 104 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα κατά 11 εκατ. ευρώ.

Συγκράτηση δαπανών – Κάτω του στόχου κατά 2,7 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.094 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2.718 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29.812 εκατ. ευρώ) και κατά 325 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι πληρωμές ήταν κατά 2.218 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού μεταβιβάσεων προς ΟΚΑ και λοιπούς φορείς (1.539 εκατ. ευρώ) και πληρωμών εξοπλιστικών (455 εκατ. ευρώ).

Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

588 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ,

400 εκατ. ευρώ για ΥΚΩ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,

290 εκατ. ευρώ για την ΕΚΑΠΥ,

124 εκατ. ευρώ σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ),

113 εκατ. ευρώ σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 3.729 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες κατά 499 εκατ. ευρώ από τον στόχο και κατά 685 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

