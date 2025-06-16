Παγκόσμια Τράπεζα: Η κατανάλωση «κλειδί» για την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας

Η απελευθέρωση της καταναλωτικής δυναμικής στην αγορά θα βοηθήσει στη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Κίνα, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου στο Πεκίνο.

Η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών από το Πεκίνο βοηθάει στην αύξηση της κατανάλωσης στην Κίνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αύξηση των πωλήσεων οικιακών συσκευών σε μεγάλες πόλεις, με την οικονομία να διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της στις αρχές του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας αναφοράς.

«Η κατανάλωση από τα νοικοκυριά θα είναι σημαντική στη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, με δεδομένες τις οικονομικές προκλήσεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε η Μάρα Γουόργουικ, υπεύθυνη διευθύντρια της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Κίνα, τη Μογγολία και την Κορέα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισχυροποίηση του δικτύου κοινωνικής προστασίας κυρίως για τους μετανάστες και για όσους εργάζονται προσωρινά θα μπορούσε να ενθαρρύνει την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, μέσω της βελτίωσης της οικονομικής ασφάλειας και της μείωσης της ανάγκης προληπτικής αποταμίευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

