Γιατί τόσοι Αμερικανοί έσπευσαν φέτος να εγγραφούν στην Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης;

Θυμάστε όταν ο Ίλον Μασκ και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έλεγαν ότι δεκάδες εκατομμύρια νεκροί άνθρωποι λάμβαναν παροχές από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης;

Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι αυτός ο ισχυρισμός, ο οποίος υπονοούσε ότι η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Administration) θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως απλώς αφαιρώντας τους αποθανόντες από τα μητρώα της, ήταν ψευδής.

Όπως είχε ήδη αναφέρει λεπτομερώς το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας, σε σειρά εκθέσεων την τελευταία δεκαετία, δεκάδες εκατομμύρια αιωνόβιοι δεν είχαν καταγραφεί ως νεκροί στο αρχείο που περιλαμβάνει όλους όσοι έχουν λάβει αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως επειδή πέθαναν πριν εγκατασταθεί το σημερινό αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής θανάτων. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων άνω των 100 ετών που λάμβαναν πραγματικά παροχές ήταν, μέχρι το 2020, απολύτως λογικός: περίπου 44.000, δηλαδή περίπου οι μισοί από όσους εκτιμάται ότι ζούσαν τότε στις ΗΠΑ σε αυτή την ηλικία.

Ο Λι Ντούντεκ, υπάλληλος μεσαίου επιπέδου της Υπηρεσίας, που προήχθη σε προσωρινό διοικητή από το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Μασκ, το αναγνώρισε αυτό τον Μάρτιο. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε επίσης ότι ο οργανισμός σημείωνε «σημαντική πρόοδο στον εντοπισμό και τη διόρθωση των αρχείων δικαιούχων που είναι 100 ετών ή μεγαλύτεροι», ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η «περίπολος των θανάτων» θα μπορούσε ακόμη να έχει αισθητή επίδραση στους καταλόγους του Social Security.

Ωστόσο, μία μικρή έρευνα έδειξε ότι ο αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν παροχές από το Social Security και είναι 99 ετών ή μεγαλύτεροι, αυξήθηκε κατά 2.745 από τα μέσα του 2024 έως τα μέσα του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση τέτοιου επιπέδου την τελευταία πενταετία. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Old-Age and Survivors Insurance (OASI) – που περιλαμβάνει κυρίως συνταξιούχους εργαζομένους, αλλά και τους/τις συζύγους, εξαρτώμενους και επιζώντες τους – αυξήθηκε κατά 1,7 εκατομμύρια από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, περισσότερο από ό,τι σε ολόκληρο το 2024.

Η φετινή ξαφνική επιτάχυνση της αύξησης των δικαιούχων γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν τη δούμε σε ποσοστιαίες μεταβολές. Η μείωση μετά τον Μάρτιο του 2020 οφειλόταν στην πανδημία της Covid-19, η οποία τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια έχει σκοτώσει 848.503 Αμερικανούς ηλικίας 62 ετών και άνω, δηλαδή στην ηλικιακή ομάδα που έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει συνταξιοδοτικά οφέλη από το Social Security. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η επίδραση που έχει η αφαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τους καταλόγους της Υπηρεσίας.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε φέτος από τέσσερις οικονομολόγους έδειξε ότι οι πρόωροι θάνατοι λόγω της πανδημίας εξοικονόμησαν στο Social Security 156 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η φετινή αύξηση των δικαιούχων δεν οφείλεται σε ξαφνική μείωση της θνησιμότητας, αλλά σε μια αύξηση 12% στις νέες απονομές παροχών του προγράμματος Old-Age and Survivors Insurance (OASI). Ο μέσος όρος των καταβαλλόμενων επιδομάτων έχει επίσης αυξηθεί κατά 4,5%, και η συνεπακόλουθη αύξηση των συνολικών δαπανών του Social Security αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους που οι ομοσπονδιακές δαπάνες έχουν αυξηθεί σχεδόν 9% από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία, παρά την ακύρωση επιχορηγήσεων και προγραμμάτων, τις απολύσεις και το προσωρινό κλείσιμο της κυβέρνησης.

Μακριά από το να έχει «ανακαλύψει και διορθώσει μαζική σπατάλη» στο Social Security, ο Μασκ έχει αφήσει πίσω του, και ο Τραμπ συνεχίζει να επιβλέπει, τεράστιες αυξήσεις στις δαπάνες.

Αυτό είναι ειρωνικό. Και θα ήταν ακόμη πιο ειρωνικό αν η φετινή αύξηση στις αιτήσεις για παροχές Social Security οφειλόταν στον ίδιο τον Μασκ και τον Τραμπ και υπάρχει πράγματι μια θεωρία που υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, εξετάζοντας τους αριθμούς, η εκτίμηση είναι ότι η διακομματική νομοθεσία που υπεγράφη από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις 5 Ιανουαρίου, και η οποία έχει επικριθεί ευρέως από ειδικούς σε θέματα συνταξιοδότησης ως «καταστροφική», έχει παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην αύξηση των αιτήσεων για παροχές.

Η θεωρία που ρίχνει την ευθύνη στον Τραμπ και τον Μασκ υποστηρίζει ότι το χάος που προκλήθηκε από την προσωρινή ανάληψη του Social Security από τον Μασκ, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανησυχία για το μέλλον του προγράμματος, οδήγησε πολλούς Αμερικανούς να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδοτικά οφέλη φέτος, πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που στηρίζουν αυτή τη θεωρία: σε μια δημοσκόπηση της AARP τον Ιούνιο, το 12% των ερωτηθέντων ηλικίας 50 ετών και άνω δήλωσαν ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο είχαν «σκεφτεί ή αποφασίσει να διεκδικήσουν» τις παροχές τους νωρίτερα απ’ ό,τι είχαν προγραμματίσει, επικαλούμενοι ως βασικούς λόγους τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του Social Security και τα προβλήματα εξυπηρέτησης πελατών που προκάλεσε η εμπλοκή του Μασκ.

Το «νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί» είναι δύσκολο να αποτυπωθεί στα στατιστικά στοιχεία του Social Security. Ωστόσο, μπορούμε να εξετάσουμε τον αριθμό και το ποσοστό των ανθρώπων που υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδοτικά οφέλη στις ηλικίες 62, 63 και 64 ετών. Εκεί φαίνεται πράγματι μια αύξηση, αλλά:

Η αύξηση μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρή, και το σημείο καμπής, έπειτα από χρόνια πτώσης, φαίνεται να ήρθε το 2023 ή το 2024, όχι φέτος.

Το γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι υποβάλλουν αίτηση για Social Security στις αρχές της δεκαετίας των 60 τους δεν έχει αρνητική μακροπρόθεσμη επίδραση στα οικονομικά του προγράμματος, επειδή τα επιδόματα μειώνονται ανάλογα με το πόσο νωρίς ξεκινά κάποιος να τα λαμβάνει (έως την ηλικία των 70 ετών).

Ωστόσο, αυτές οι μειωμένες παροχές μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για τους ίδιους τους πρώιμους δικαιούχους, ειδικά επειδή στο παρελθόν αυτοί τείνουν να είναι άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα, που αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά ή επειδή η εργασία τους έχει γίνει πολύ απαιτητική σωματικά.

Οι πρόσφατες αυξήσεις στις αιτήσεις για παροχές Social Security από άτομα 62 ετών ήταν πιο έντονες μεταξύ όσων είχαν υψηλά εισοδήματα, σύμφωνα με μια ανάλυση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης (SSA) του περασμένου Απριλίου. (Η ανάλυση αυτή αφαιρέθηκε αργότερα από τον ιστότοπο του οργανισμού, αλλά έχει διασωθεί μέσω του Wayback Machine.)

Αυτή η τάση είναι δύσκολο να εξηγηθεί, αν και οι αριθμοί είναι τόσο μικροί, που ίσως να μην χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση του Απριλίου, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις νέες αιτήσεις για παροχές Social Security παρατηρήθηκαν μεταξύ των ατόμων ηλικίας 71 ετών και άνω με χαμηλές εισφορές στο Social Security.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο νέος νόμος που υπέγραψε ο Μπάιντεν, με το οργουελικό όνομα Social Security Fairness Act (Νόμος Δικαιοσύνης για το Social Security).

Για πλήρη ανάλυση του τι ακριβώς έχει το «άδικο» αυτού του νόμου, ο αρθρογράφος παραπέμπει σε ένα άρθρο του Andrew Biggs από το American Enterprise Institute. Με λίγα λόγια, ο νέος νόμος καταργεί προηγούμενους νόμους που είχαν στόχο να εξισορροπήσουν το συνολικό ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών μεταξύ δύο κατηγοριών ανθρώπων:

Εκείνων που εργάστηκαν κυρίως σε κρατικές ή τοπικές θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονταν από το Social Security, αλλά είχαν και κάποια χρόνια με εισφορές στο Social Security, και εκείνων που είχαν μόνο χρόνια εργασίας καλυπτόμενα από το Social Security.

Τώρα, μερικά εκατομμύρια πρώην κρατικοί και τοπικοί υπάλληλοι – καθώς και οι/οι σύζυγοί τους ή οι χήροι/χήρες τους – θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις απ’ ό,τι άτομα με πανομοιότυα εισοδήματα, τα οποία όμως εργάστηκαν εξ ολοκλήρου σε θέσεις καλυπτόμενες από το Social Security.

Το αποτέλεσμα; Η αύξηση αυτών των παροχών είναι ο κύριος λόγος που οι διαχειριστές των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (OASI και DI) ανακοίνωσαν φέτος ότι η ημερομηνία εξάντλησης των αποθεματικών (και άρα της μείωσης των συντάξεων) μετακινήθηκε από το 2035 στο 2034.

Συγχαρητήρια σε όλους!

Οι περισσότεροι δικαιούχοι αυτού του «επιδόματος» λάμβαναν ήδη Social Security και πλέον απλώς παίρνουν μεγαλύτερες μηνιαίες πληρωμές. Δεδομένου ότι ο νόμος ήταν αναδρομικός από το 2024, πολλοί έλαβαν επίσης μια εφάπαξ αναδρομική πληρωμή, η οποία, όπως σημείωσε ο συνάδελφος του Bloomberg Opinion, Jonathan Levin, τον Μάιο, συνέβαλε σημαντικά στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας κατά την περίοδο της άνοιξης, που διαφορετικά θα μπορούσε να ήταν δύσκολη.

Ωστόσο, υπήρχαν και δικαιούχοι της Fairness Act που τώρα για πρώτη φορά είχαν λόγο να υποβάλουν αίτηση για Social Security, κυρίως σύζυγοι και χήροι/χήρες πρώην κρατικών και τοπικών υπαλλήλων.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου, η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης ανέφερε (στο έγγραφο που διασώθηκε στο Wayback Machine) ότι είχε επεξεργαστεί 156.528 νέες αιτήσεις που σχετίζονταν με τον Νόμο Social Security Fairness Act.

Η ενημέρωση για τα στοιχεία μετά τον Αύγουστο δεν έχει ακόμα απαντηθεί (ομοσπονδιακή διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, άλλωστε), αλλά αν υποθέσουμε ότι οι αιτήσεις συνέχισαν με σταδιακά μειούμενο ρυθμό μέχρι το τέλος Αυγούστου, η εκτίμηση φτάνει σε σχεδόν 325.000 νέες αιτήσεις, δηλαδή περίπου τα τρία τέταρτα της συνολικής αύξησης νέων παροχών Old-Age and Survivors Insurance από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι από τον Μάιο κι έπειτα οι νέες αιτήσεις έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα παρόμοια με τα αντίστοιχα του 2022 και 2023.

Η φετινή τάση στις νέες αιτήσεις φαίνεται να συμφωνεί με το σενάριο ότι πολλοί αιτούντες έσπευσαν να διεκδικήσουν τα νέα διαθέσιμα οφέλη μόλις αυτά έγιναν νόμιμα στις αρχές Ιανουαρίου, με το αποτέλεσμα να μειώνεται σταδιακά με τον καιρό.

Είναι επίσης συμβατή με την υπόθεση ότι η ορκωμοσία του Frank Bisignano ως διοικητή του Social Security στις 7 Μαΐου και η αποχώρηση του Μασκ από την Ουάσινγκτον στις 28 Μαΐου δημιούργησαν μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στον οργανισμό, αφήνοντας τους Αμερικανούς λιγότερο ανήσυχους για τις συντάξεις τους.

Και τα δύο σενάρια μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα, αλλά το πρώτο, δηλαδή η ξαφνική προσέλευση για τα νέα οφέλη, έχει σαφώς περισσότερα δεδομένα που το στηρίζουν.

