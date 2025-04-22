Γιατί δεν βλέπουμε κινεζικά αυτοκίνητα στη Γερμανία;

Τα κινεζικά αυτοκίνητα στη Γερμανία αποτελούν …αξιοθέατο. Αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν το 0,2% του συνόλου των οχημάτων. Συγκεκριμένα: σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που αφορούν τον Ιανουάριο του 2025, στη Γερμανία κυκλοφορούν συνολικά 49,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, εκ των οποίων μόλις 70.046 είναι κινεζικής προέλευσης. Από αυτά το μεγαλύτερο «μερίδιο» αγοράς έχει η αυτοκινητοβιομηχανία MG Roewe, με 49.557 οχήματα.



Μπορεί λοιπόν η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να συναγωνίζεται την αντίστοιχη γερμανική στις διεθνείς αγορές και να θέλει να κατακλύσει την Ευρώπη, αλλά δεν διαθέτει ακόμη ισχυρή παρουσία στην ίδια τη γερμανική αγορά. Όπως επισημαίνει μάλιστα στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο ειδικός σε θέματα αυτοκίνησης Στέφαν Μπράτσελ, ακόμα και η περίπτωση της MG Roewe, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο Saic, είναι ιδιαίτερη. Και αυτό γιατί πολλοί Γερμανοί δεν γνωρίζουν καν ότι πρόκειται για κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ή τη συγχέουν ακόμη με τη βρετανική εταιρεία που οι Κινέζοι είχαν εξαγοράσει πριν από δεκαετίες.

Ατέλειες της στατιστικής;

Την MG Roewe ακολουθούν οι εταιρείες Lynk και Great Wall Motor (GWM), που έχουν διαθέσει στη γερμανική αγορά από 6.000 αυτοκίνητα, ενώ η επίσης κινεζική BYD έχει πουλήσει 4.500 αυτοκίνητα. Περίπου 1.700 πωλήσεις καταγράφει η Nio και μόλις μερικές εκατοντάδες οι υπόλοιπες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Aiways, η Xpeng, η Leapmotor και η Maxus. Πάντως η καταγραφή δεν θεωρείται πλήρης, καθώς είναι πολλές οι εταιρείες με λίγες πωλήσεις που δεν εμφανίζονται καν ως ξεχωριστή κατηγορία στην στατιστική, αλλά εντάσσονται στην κατηγορία «Διάφορα…».



Επιπλέον, ο αριθμός των κινεζικών οχημάτων στη στατιστική θα αυξανόταν σημαντικά, αν συνυπολογίζαμε τις «κινεζικές εταιρείες υπό την ευρεία έννοια», για παράδειγμα την Polestar και τη Volvo, οι οποίες ανήκουν πλέον στον όμιλο Geely. Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν όμως και τα Smart, που αποτελούν πλέον joint venture της γερμανικής Mercedes-Benz με την Geely.

Με «σημαία» την ηλεκτροκίνηση

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη στατιστική είναι ότι τα περισσότερα από τα κινεζικά οχήματα που κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους (50.196, δηλαδή το 72% του συνόλου) είναι ηλεκτροκίνητα. Γίνονται όλο και περισσότερα, αλλά οι πωλήσεις προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Και αυτό παρότι οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κινεζικά οχήματα δεν υπολείπονται σε ποιότητα. Υπάρχουν όμως κάποιοι ανασταλτικοί παράγοντες, που δυσχεραίνουν τη διείσδυση στη γερμανική αγορά.



Πρώτος και κύριος είναι το ελλιπές δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών. Ο πελάτης αντιμετωπίζει δυσκολίες όταν θέλει να ανταλλάξει το παλαιό του αυτοκίνητο με ένα νέο ή να συζητήσει κάποιες λύσεις χρηματοδότησης. Επιπλέον, όταν υπάρχουν ελλείψεις στο δίκτυο των αντιπροσώπων, πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να επιλέξουν τις συγκεκριμένες αυτοκινητοβιομηχανίες για εταιρικά οχήματα. «Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν υποτιμήσει το πόσο πολύπλοκη είναι η γερμανική αγορά», λέει ο Στέφαν Μπράτσελ, υπογραμμίζοντας ότι, για να εδραιωθεί κανείς, απαιτείται συστηματική ενασχόληση και υπομονή.

Λάθη στο μάρκετινγκ

Ο Φέρντιναρντ Ντούντενχοφερ, επίσης ειδικός σε θέματα αυτοκίνησης, λέει ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στα δεδομένα της αγοράς. «Δεν καταλαβαίνουν την Ευρώπη, ούτε τους πελάτες στη Γερμανία», υποστηρίζει. «Πάρτε για παράδειγμα την BYD: φόρτωσε μερικές χιλιάδες αυτοκίνητα σε ένα πλοίο, έκανε μία καλή διαφημιστική καμπάνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, έκανε και μία καλή συμφωνία με μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και νομίζει ότι αυτό είναι αρκετό για να πάνε καλά οι δουλειές».



Αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, τονίζει ο Ντούντενχοφερ. «Σε μας οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν καλά τη μάρκα που εμπιστεύονται και δεν την αλλάζουν χωρίς λόγο. Στην Κίνα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα, άλλωστε εκεί πολλοί οδηγοί δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, ούτε έχουν συνδεθεί επί σειρά ετών με μία συγκεκριμένη μάρκα».



Για τον Στέφαν Μπράτσελ, ένα ακόμα πρόβλημα των Κινέζων κατασκευαστών είναι ότι δεν έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένη στρατηγική για τη διείσδυσή τους στη γερμανική αγορά. Ίσως αυτό να οφείλεται και στην αυξημένη αυτοπεποίθησή τους, που οδηγεί για παράδειγμα εταιρείες όπως η BYD και η Nio να επενδύουν κυρίως στην premium κατηγορία. «Μερικές φορές θέλουν να δείξουν πόσο καλά είναι τα μοντέλα τους και αντιστοίχως ανεβάζουν τις τιμές», λέει ο Μπράτσελ. «Αλλά εδώ πολλοί πελάτες διατηρούν ακόμη ενδοιασμούς απέναντι σε ένα κινεζικό μοντέλο, γι' αυτό θα πρέπει να κατεβάσουν τις τιμές τους». Παρόμοια στρατηγική είχαν ακολουθήσει παλαιότερα η Kia και η Hyundai, κάτι που τις βοήθησε να εδραιωθούν στη γερμανική αγορά.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

