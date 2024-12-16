Ο υπουργός Οικονομίας και υποψήφιος καγκελάριος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ υπερασπίστηκε σήμερα το έργο της κυβέρνησης, ενώ καταλόγισε ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις και προειδοποίησε ότι και μετά τις εκλογές δεν θα αλλάξουν ξαφνικά όλα προς το καλύτερο.

«Και οι τρεις ήμασταν ενοχλημένοι ο ένας με τον άλλον, αλλά δεν θέλω να σκαλίσω τώρα τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ από το βήμα της Bundestag κατά την διάρκεια της συνεδρίασης για την ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία θα ανοίξει και τυπικά τον δρόμο για την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Ο υποψήφιος των Πρασίνων ανέφερε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός βρήκε μια «δύσκολη κληρονομιά», καθώς η Γερμανία αντιμετωπίζει «βαθιά διαρθρωτική κρίση» και η χώρα «δεν έχει καταγράψει πραγματική ανάπτυξη από το 2018». Κατηγόρησε τις προηγούμενες κυβερνήσεις για «μεγαλειώδη σφάλματα» ειδικά στο θέμα της ενέργειας και αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), τις χαρακτήρισε ανεφάρμοστες και κάλεσε τους πολίτες «να μην πιστεύουν ούτε λέξη». Ο κ. Χάμπεκ κατηγόρησε επίσης την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) ως «ρατσιστικό κόμμα» και μίλησε για τον «μεγαλύτερο κίνδυνο» για την Γερμανία. «Με τον ρατσισμό τους, θα οδηγήσουν την Γερμανία σε οικονομική κρίση», τόνισε.

"Ημέρα ανακούφισης" για τον Φρίντριχ Μερτς

Ως «ημέρα ανακούφισης» περιέγραψε την σημερινή ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποψήφιος καγκελάριος για την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας από το βήμα της Bundestag στο πλαίσιο της συνεδρίασης για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

«Επιτέλους ψηφίζουμε σήμερα για την ψήφο εμπιστοσύνης», είπε ο κ. Μερτς και επέκρινε τον καγκελάριο για καθυστέρηση στις διαδικασίες που ανοίγουν τον δρόμο για την διεξαγωγή εκλογών, ενώ υπερασπίστηκε τον αρχηγό των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος είχε προηγουμένως δεχθεί τα πυρά του Όλαφ Σολτς. «Μιλήσατε για σεβασμό. Αλλά αυτά που είπατε σήμερα εδώ για το FDP και τον Κρίστιαν Λίντνερ δεν αποτελούν μόνο ασέβεια, αλλά και καθαρή αναίδεια», τόνισε. Ο κ. Σολτς στην ομιλία του είχε καταλογίσει στον αρχηγό του FDP την ευθύνη της διάλυσης του κυβερνητικού συνασπισμού κάνοντας λόγο για «δολιοφθορά», «ζημία στην δημοκρατία» και για έλλειψη «ηθικής ωριμότητας».

Ο κ. Μερτς κατηγόρησε ακόμη τον κ. Σολτς ότι απέτυχε στα τρία χρόνια της θητείας του και αφήνει την χώρα σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις. Περιέγραψε μάλιστα τον υποψήφιο των Πρασίνων υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ως «το πρόσωπο της κρίσης». Ο αρχηγός του CDU τόνισε επίσης την ανάγκη η γερμανική οικονομία να καταστεί ανταγωνιστικότερη, να αυξηθούν οι ώρες και τα έτη εργασίας. «Όλοι πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο και να εργαστούν περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά, αλλά διέψευσε ότι το κόμμα του σχεδιάζει περικοπές στις συντάξεις.

Κύριε καγκελάριε, είχατε την ευκαιρία σας, δεν την αξιοποιήσατε, δεν σας άξιζε η εμπιστοσύνη», κατέληξε ο Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

