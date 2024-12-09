Λογαριασμός
«Μετά τα πυροτεχνήματα, κλιμάκωση»: Οι συνδικαλιστές προειδοποιούν τη VW με πρωτοφανείς κινητοποιήσεις από το νέο έτος

"Σήμερα, το εργατικό δυναμικό παίρνει θέση με τη μορφή μιας πανεθνικής προειδοποιητικής απεργίας"

Γερμανία: Οι συνδικαλιστές προειδοποιούν τη Volkswagen με πρωτοφανείς κινητοποιήσεις από το νέο έτος

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της Volkswagen προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι η διοίκηση έχει μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει στάση σχετικά με το θέμα των απολύσεων και του κλεισίματος  των εργοστασίων, ή κινδυνεύει από πρωτοφανή εργατική κινητοποίηση το 2025.

"Σήμερα, το εργατικό δυναμικό παίρνει θέση με τη μορφή μιας πανεθνικής προειδοποιητικής απεργίας. Παντού, σε όλες τις τοποθεσίες, σε όλες τις βάρδιες, οι εργαζόμενοι της Volkswagen σταματούν την εργασία τους, όχι για δύο ώρες όπως την προηγούμενη φορά, αλλά για τέσσερις ώρες" δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της πανίσχυρης συνδικαλιστικής γερμανικής ένωσης IG Metall, Θόρστεν Γκρόγκερ. 

"Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, τα πυροτεχνήματα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς θα ακολουθήσει μια κλιμάκωση που αυτή η εταιρεία δεν έχει ξαναζήσει" διεμήνυσε. 

