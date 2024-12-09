HELLENiQ ENERGY: Εξαγοράζει και το υπόλοιπο 50% της Elpedison έναντι 164 εκατ. ευρώ

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την Edison τους βασικούς εμπορικούς όρους για την αγορά του 50% της εταιρείας Elpedison B.V. που εδρεύει στην Ολλανδία και είναι κάτοχος του 100% της ελληνικής της θυγατρικής «Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («ELPEDISON»), υποκείμενη στην υπογραφή τελικής σύμβασης αγοραπωλησίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το τίμημα για το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison B.V. ανέρχεται σε περίπου €164 εκατ., πλέον αναπροσαρμογών έως το ποσό των €31 εκατ., που αφορούν σε διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία του ισολογισμού και ταμειακά διαθέσιμα, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Η σύμβαση εξαγοράς των μετοχών, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, θα ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, και με την ολοκλήρωσή τους, θα υλοποιηθεί η μεταβίβαση των μετοχών και η καταβολή του τιμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η HELLENiQ ENERGY κατέχει ήδη το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison B.V (5% άμεσα και 45% έμμεσα μέσω της 100% θυγατρικής της, HELLENiQ ENERGY International GmbH) και, κατά συνέπεια, μετά την εν λόγω μεταβίβαση, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Α’ Εξαμήνου 2025, η Elpedison B.V. και η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, ELPEDISON, καθίστανται 100% ελεγχόμενες εταιρείες από την HELLENiQ ENERGY Holdings A.E..

