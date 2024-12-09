Μία χρονιά ρεκόρ για τη Μύκονο σηματοδότησε η αναχώρηση, πριν λίγες ημέρες, του τελευταίου κρουαζιερόπλοιου της φετινής τουριστικής περιόδου με νέα υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας, στοχευμένες βελτιώσεις στις υποδομές και δράσεις που ενίσχυσαν την εμπειρία των επισκεπτών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2023 κατέγραψε 749 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, με περισσότερους από 1,19 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ το 2024 ξεπέρασε τις προσδοκίες με 768 αφίξεις και περισσότερους από 1,29 εκατομμύρια επιβάτες.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Αθ. Κουσαθανά - Μέγα, «τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα αποδεικνύουν τη συνεχή ανάπτυξη της Μυκόνου ως κορυφαίου προορισμού και αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματική στρατηγική του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου για τη διαχείριση των αφίξεων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ο κ. Μέγας τόνισε ότι «καθοριστικό ρόλο στη μείωση της πίεσης στις υποδομές έπαιξε η καλύτερη κατανομή των πλοίων σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εξασφαλίζοντας μία πιο ομαλή και άνετη εμπειρία για τους επισκέπτες. Παράλληλα, οι ενισχυμένες υποδομές και η αυξημένη προώθηση της τοπικής πολιτιστικής και γαστρονομικής ταυτότητας είχαν θετική επίδραση στην οικονομία του νησιού και ενίσχυσαν την αυθεντική εικόνα της Μυκόνου».

Η βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για το Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου και, όπως αναφέρει ο πρόεδρός του, «συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα για ισορροπημένη αύξηση των τελών επιβατών, μαζί με τον προγραμματισμό νέων επεμβάσεων που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία των επιβατών μας. Το Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου επενδύει σε στοχευμένα έργα υποδομών και συνεργασίες, που όχι μόνο αποσυμφορούν τον λιμένα, αλλά αναβαθμίζουν τη συνολική λειτουργικότητα και αισθητική του χώρου».

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που υλοποιούνται είναι η δημιουργία τεσσάρων νέων θέσεων για λέμβους στην περιοχή κάτω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου. Το έργο αναμένεται να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ του νέου και του παλιού λιμένα, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των επισκεπτών και εξασφαλίζοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, η εφαρμογή ενός πρωτοποριακού συστήματος ανακύκλωσης νερού στις εγκαταστάσεις του λιμένα θα συμβάλει στη δραστική μείωση της κατανάλωσης νερού, ενισχύοντας τη δέσμευση της Μυκόνου για περιβαλλοντική υπευθυνότητα και αειφόρο διαχείριση των πόρων της.

«Αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι μόνο τεχνικές βελτιώσεις, αλλά αποτελούν στρατηγικές επιλογές που συνδυάζουν την αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του προορισμού σε βάθος χρόνου», εξηγεί ο κ. Μέγας και προσθέτει:

«Η Μύκονος είναι κάτι περισσότερο από ένας ελληνικός προορισμός. Είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Οι επισκέπτες της δεν έρχονται μόνο για τις φυσικές ομορφιές και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, αλλά και για να γνωρίσουν την αυθεντική της ταυτότητα. Το 2024, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του τοπικού εμπορίου, της γαστρονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Η θετική εικόνα που αποκόμισαν οι επισκέπτες αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας, ενώ μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας τους».

O πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αθ. Κουσαθανάς - Μέγας με τον πλοίαρχο του κρουαζιερόπλοιου Island Princess Marco Cataldi, πλαισιωμένοι από τους Ευστράτιο Χέρρα, αναπληρωτή υπεύθυνο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυκόνου και Αναστάσιο Τασίνα, υπεύθυνο Ασφαλείας σταθμού Μυκόνου της εταιρείας ICTS HELLAS.

Σε ότι αφορά τις μελλοντικές προοπτικές της κρουαζιέρας, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου είπε ότι «το 2024 σηματοδότησε την επιτυχημένη προσπάθεια για την επέκταση της σεζόν κρουαζιέρας, η οποία από το 2025 θα καλύπτει την περίοδο από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο. Αυτή η στρατηγική εξασφαλίζει μεγαλύτερη διασπορά των αφίξεων και μειώνει την πίεση κατά την υψηλή περίοδο, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του προορισμού. Η συνεργασία του Λιμενικού Ταμείου με τον Δήμο Μυκόνου, το Τελωνείο, το Λιμεναρχείο, την Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, τους λεμβούχους, την Πλοηγική Υπηρεσία, τους ναυτικούς και τους τουριστικούς πράκτορες ήταν και φέτος ο ακρογωνιαίος λίθος των επιτυχιών μας. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε τα μέλη του ΔΣ και την ακούραστη ομάδα του Λιμενικού Ταμείου, τον σύμβουλο κρουαζιέρας, την εταιρεία φύλαξης και τους ΥΑΛΕ και ΑΥΑΛΕ, καθώς και τις εταιρίες μεταφοράς επιβατών, που με τη συνεισφορά τους διασφάλισαν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών».

Τέλος, ο κ. Μέγας υπογράμμισε: «Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί φάρο ανάπτυξης για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η στρατηγική μας εστιάζει σε στοχευμένες επενδύσεις, καινοτομίες και συνεργασίες που ενισχύουν τη θέση του νησιού ως παγκόσμιου προορισμού. Η σεζόν έκλεισε στο τέλος Νοεμβρίου με την άφιξη του Island Princess, που είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε και να συναντηθούμε με τον καπετάνιο του πλοίου. Αυτή η άφιξη σηματοδότησε το ιδανικό κλείσιμο μιας ακόμη επιτυχημένης χρονιάς για την κρουαζιέρα στη Μύκονο. Με τη δέσμευση όλων των φορέων, το νησί θα συνεχίσει να εμπνέει και να προσελκύει επισκέπτες από όλον τον κόσμο, παραμένοντας ένας ζωντανός φάρος του ελληνικού τουρισμού και μια πλατφόρμα για βιώσιμη ανάπτυξη. Η Μύκονος θα συνεχίσει να γράφει τη δική της ιστορία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».

