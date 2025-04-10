Γενική Γραμματέας Μεταφορών στο φόρουμ των Δελφών: Εντός του 2025 έρχεται διαγωνισμός για λεωφορεία υδρογόνου

Η ριζική ανανέωση του στόλου λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι ο βασικός στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη γγ Δέσποινα Παληαρούτα μιλώντας στο 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στη σχετική συζήτηση, έκανε ειδική μνεία για το όραμα του υπουργείου για ένα σύγχρονο δίκτυο δρόμων, λιμανιών και άλλων υποδομών, το οποίο θα προσφέρει πιο βιώσιμες και ταχύτερες μετακινήσεις, με στόχους την προσβασιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και βασικό πυλώνα την ηλεκτροκίνηση.

Μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε η κα Παληαρούτα, έχουν δοθεί 60 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις για 20.000 ηλεκτρικά οχήματα, ενώ θα βρεθούν και νέοι τρόποι επιδότησης. Υπάρχουν 6871 σημεία φόρτισής τους πανελλαδικά, με επόμενο στόχο την ανάπτυξη της υπερταχείας φόρτισης, στο πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο. Άλλο σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της αστικής κινητικότητας, με 36 σχέδια να βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τους Δήμους.

Ένας ακόμα πυλώνας για την πιο βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις είναι η ανανέωση στόλων λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 405 νέα λεωφορεία, τα οποία θα γίνουν 951 μέχρι το τέλος του 2025, ενώ οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αυτών θα συνεχιστούν με εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο την καθολική αλλαγή του στόλου των λεωφορείων. Αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, στους δρόμους της θα υπάρχουν συνολικά 159 ηλεκτρικά λεωφορεία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ όπως αποκάλυψε η κα Παληορούτα για πρώτη φορά θα τρέξει διαγωνισμός μέσα στο 2025 για λεωφορεία υδρογόνου, αλλά και για την παραγωγή του ίδιου του καυσίμου.

Για την Jovana Jovic, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Volvo Hellas, όλα στην εταιρεία Volvo σε σχέση με το μέλλον της κινητικότητας ξεκινούν και τελειώνουν με τους ανθρώπους και η μειωμένη ταχύτητα στους δρόμους που είναι και ο στόχος τα επόμενα χρόνια ελαττώνει και τον θόρυβο που με τη σειρά του φέρνει έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Έκανε, δε, λόγο για τα ακόμα πιο έξυπνα οχήματα του μέλλοντος, τα οποία θα διαθέτουν τεχνολογία για να υποστηρίζουν τους οδηγούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στην κυκλοφοριακή κίνηση, πιο γρήγορες και βιώσιμες διαδρομές, σαν ένα smartphone με ρόδες που θα παρέχει καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η Σαρίτα Βαρούχ, Γενική Διευθύντρια της Uber Ελλάδας, από την πλευρά της, δήλωσε: «Από την έναρξη της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα πριν από μία δεκαετία, στόχος μας ήταν να προσφέρουμε ασφαλείς, βιώσιμες και προσιτές λύσεις κινητικότητας που ενισχύουν τις υποδομές μεταφορών της χώρας. Ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, η Ελλάδα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών και την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών όσο και των διεθνών επισκεπτών. Η δέσμευσή μας προς τον κλάδο των ταξί παραμένει σταθερή και πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένα σύγχρονο, ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών και τα παραδοσιακά ταξί δεν θα καλύψει μόνο τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορές, αλλά θα ανοίξει και νέες οικονομικές ευκαιρίες.»

Η Βικτωρία Καλφάκη, Head of Public Sector στη Google Cloud ανέφερε ότι η μετακίνηση πλέον στις πόλεις καθορίζεται από πληροφορίες που έρχονται από διαφορετικές πηγές, ένας συνδυασμός στοιχείων των οργανισμών και των κυβερνήσεων, με σημαντική και τη συνεισφορά από το Google maps. Κυρίαρχο στοιχείο για την κινητικότητα του μέλλοντος είναι και η βελτιστοποίηση των διαδρομών, με τρόπο ακόμα πιο βιώσιμο, ενώ βασικό κομμάτι που θα καθορίζει τη δρομική συμπεριφορά είναι και αυτό της ασφάλειας στο δρόμο.

Το επόμενο βήμα που έρχεται, σύμφωνα με όσα τόνισε η κ. Καλφάκη, είναι η ικανότητα να βελτιστοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο η λειτουργία των φαναριών, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής κίνησης, κάτι το οποίο, επίσης, μπορεί να γίνει μέσω πλατφόρμας της Google με τη χρήση πληροφοριών που μπορούν να παρέχουν τα αυτοκίνητα, τα ταξί και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.