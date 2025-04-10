ΔΕΣΦΑ: Aυξήθηκε κατά 35,07% η κατανάλωση φυσικού αερίου στο α’ τρίμηνο του 2025

Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, ήταν η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το α' τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2025, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,07%, αγγίζοντας τις 22,30 Τεραβατώρες (TWh), από 16,51 TWh στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε συνέχεια της αύξησης κατά 30,03% που καταγράφηκε σε ετήσια βάση το 2024, η εγχώρια ζήτηση για φυσικό άεριο ενισχύεται σημαντικά στο α' τρίμηνο του 2025 με αύξηση κατά 28,61% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, φτάνοντας τις 20,86 TWh. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την καθοριστική συμβολή του φυσικού αερίου για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας στη χώρα στο συγκεκριμένο διάστημα. Υπενθυμίζεται πως στις 24 Φεβρουαρίου 2025 σημειώθηκε ιστορικό υψηλό ρεκόρ ζήτησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα από την έλευση του καυσίμου στη χώρα, με 357 GWh. Ραγδαία άνοδος καταγράφεται και στις εξαγωγές φυσικού αερίου (+396,55%), οι οποίες κατά το συγκεκριμένο διάστημα, έφτασαν τις 1.44 TWh από 0.29 TWh στο α' τρίμηνο του 2024.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ:

Όσον αφορά τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαραγωγοί συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καλύπτοντας το 64% της εγχώριας ζήτησης. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η ζήτηση από τους ηλεκτροπαραγωγούς αυξήθηκε κατά 48,11%, φτάνοντας στις 13,33 TWh από 9,00 TWh πέρυσι. Αντιθέτως μείωση κατά 14,80%, σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2024, καταγράφηκε στην κατανάλωση φυσικού αερίου από τις βιομηχανίες και τους σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με CNG, απευθείας συνδεδεμένους στο ΕΦΑ, φτάνοντας τις 2,13 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% της εγχώριας ζήτησης. Τέλος, η κατανάλωση από τα δίκτυα διανομής κατά το α' τρίμηνο του 2025 κινήθηκε στο επίπεδο των 5,40 ΤWh, αυξημένη κατά 14,41% συγκριτικά με πέρσι, καλύπτοντας το 26% της συνολικής ζήτησης.

Το LNG είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εισαγωγές φυσικού αερίου, με τον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας (Σημείο Εισόδου Αγίας Τριάδας) να επανέρχεται ως κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου της χώρας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, με την κάλυψη περίπου του 44,5% των συνολικών εισαγωγών. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2025, στον Σταθμό εκφορτώθηκαν 20 δεξαμενόπλοια με συνολική ποσότητα περίπου 10,65 TWh συγκριτικά με 9 δεξαμενόπλοια και ποσότητα περίπου 6,93 TWh στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω ποσοτήτων LNG προήλθαν από τις ΗΠΑ, που σχεδόν διπλασίασαν τις εισαγωγές τους στη χώρα αγγίζοντας τις 8,65 TWh, έναντι 4,54 TWh την ίδια περίοδο πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι εισαγωγές από την Νιγηρία (1,12 TWh), ενώ ακολούθησε η Νορβηγία (0,93 TWh). Ο στρατηγικός ρόλος της Ρεβυθούσας, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και στις δημοπρασίες για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων (slots) εκφόρτωσης φορτίων LNG, όπου δεσμεύθηκαν σχεδόν όλα τα slots μέχρι το 2030.

Ως προς τη συμβολή των υπόλοιπων σημείων εισόδου, το Σιδηρόκαστρο αποτέλεσε τη δεύτερη πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα, καλύπτοντας περίπου το 38,8% των εισαγωγών (8,66 TWh), με αύξηση κατά 19,45% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου της Νέας Μεσημβρίας, μέσω του οποίου παραδίδεται αέριο που μεταφέρεται από το αγωγό TAP, κάλυψε το 12,05% των εισαγωγών (2,69 TWh), ενώ το υπόλοιπο περίπου 4,6% εισήχθη μέσα από το σημείο εισόδου Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης). Τέλος, δυναμική ανάπτυξη καταγράφει η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, με 144 φορτηγά LNG να φορτώνονται στο α' τρίμηνο του έτους, διακινώντας περίπου 43,5 GWh ενέργειας, συγκριτικά με 39 φορτηγά LNG πέρυσι. Η συγκεκριμένη αύξηση της τάξης του 270% επιβεβαιώνει πως η υπηρεσία προσφέρει μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων δικτύων διανομής και βιομηχανικών καταναλωτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

