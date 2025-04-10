Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε φιλικό επενδυτικό προορισμό στον τομέα της υγείας και της καινοτομίας εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όπως είπε, η χώρα έχει καταφέρει να προσελκύσει πολυεθνικές και νεοφυείς επιχειρήσεις, αξιοποιώντας εργαλεία όπως το clawback, το οποίο -όπως σημείωσε- «έχει φέρει μεγάλες επενδύσεις».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι πια μόνο χώρα κατανάλωσης φαρμάκου αλλά και παραγωγής, ανακοινώνοντας ότι στην Τρίπολη θα ξεκινήσει σημαντική φαρμακευτική παραγωγή. «Πρέπει να βλέπουμε τις λύσεις που προσφέρουμε για να μετατρέπουμε ένα πρόβλημα σε κέρδος», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις κλινικές μελέτες, τόνισε ότι έχει ήδη εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που αλλάζει σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε». Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για τις καθυστερήσεις του παρελθόντος, λέγοντας: «Είχαμε πιο γραφειοκρατικό πλαίσιο, το διορθώνουμε. Θα δίνουμε μεγάλη επιδότηση στις κλινικές μελέτες».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις δυνατότητες της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας. Όπως είπε, η Ελλάδα «είναι ψηφιακά σε καλύτερη φάση από πολλές χώρες» χάρη στο MyHealth app και στην αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Έχουμε από τα καλύτερα ψηφιακά συστήματα στην Ευρώπη», δήλωσε, ενώ μίλησε με ενθουσιασμό για τα εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται σε εξέλιξη: «Οι δυνατότητες της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια είναι συγκλονιστικές – αν δούμε το εργοστάσιο AI και τον υπερυπολογιστή “Δαίδαλο”».

Επισήμανε επίσης, ότι η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί «ζωτικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας» και υπενθύμισε ότι η χώρα παράγει το 12% των φαρμάκων της ΕΕ.

Αναφερόμενος στην επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί η πρόσληψη 200 ατόμων, σήμερα απασχολούνται 1.400 εργαζόμενοι. Όπως είπε, ο Άλμπερτ Μπουρλά του ανέφερε ότι βρήκαν εξαιρετικούς ανθρώπους, με υψηλή παραγωγικότητα και προθυμία να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.

«Όποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό και δει ένα δελτίο ειδήσεων, δεν μπορεί να μην αντιληφθεί τη διαφορά της εικόνας της Ελλάδας από το 2019 μέχρι σήμερα», κατέληξε. «Η πρόοδος είναι πανθομολογούμενη και αυταπόδεικτη. Το μόνο που μπορεί να πάει στραβά είναι να αυτοκτονήσουμε».

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Εταίρος, Threshold Ventures, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει το μέγεθος, την εξειδίκευση και το momentum για να αποτελέσει κόμβο καινοτομίας στον τομέα της υγείας με τεχνητή νοημοσύνη». Όπως είπε, τα δεδομένα είναι «ο μαύρος χρυσός της εποχής» και η χώρα έχει πλεονέκτημα: «Επειδή χάσαμε το πρώτο κύμα ψηφιοποίησης, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κατάλληλες τεχνολογίες – έχουμε δυνατότητα υπερπήδησης».

Επεσήμανε την υπερεκπροσώπηση των Ελλήνων διεθνώς στον τομέα της υγείας και της τεχνολογίας και κάλεσε σε πίστη στις δυνατότητες της χώρας: «Μπορούμε να παίξουμε στην πρώτη εθνική».

Ο Σίμος Συμεωνίδης, Ιδρυτής και Διευθύνων σύμβουλος, Kos Biotechnology Partners, μίλησε από την πλευρά του επενδυτή: «Παρακολουθώ δεδομένα καθημερινά και βλέπω μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η πολιτική σταθερότητα είναι πια δεδομένη – κι αυτό αλλάζει τις διαθέσεις». Ανέφερε ότι υπάρχει πραγματικός χώρος για επενδύσεις στην υγεία, επισημαίνοντας τα θετικά ευρήματα σχετικής μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία του.

Σίμος Συμεωνίδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Kos Biotechnology Partners

Ο Μιχάλης Αργυρού, Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επεσήμανε ότι «καινοτομία δεν είναι μόνο οι νέες τεχνολογίες – είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αλλάζουν μοντέλο λειτουργίας μέσα από το λεγόμενο soft innovation». Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου –ιδίως των αποφοίτων στον χώρο της υγείας– και υπογράμμισε ότι «οι καλές πολιτικές χρειάζονται καλά δεδομένα».

Μιχάλης Αργυρού, Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού

Αναφέρθηκε επίσης στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας: Είναι μία catch up χώρα, έχει σταθερή κυβέρνηση, είναι χώρα της ευρωζώνης, με σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό και με καλές στρατηγικές σχέσεις. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που καλείται να καλύψει χαμένο έδαφος – κι αυτό της δίνει σήμερα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Μέλος του Δ.Σ., Delsona Therapeutics.

