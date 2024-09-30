Την άποψη ότι αν δεν υπάρξει στο εσωτερικό της Γαλλίας πολιτική συμφωνία για τη λήψη μέτρων με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος τότε η χώρα θα εισέλθει στον δρόμο που εισήλθε κατά το παρελθόν η Ελλάδα, υποστηρίζουν οι καθηγητές Οικονομίας στο Essec Business School, Μαρκ Γκουγιό και Ραντού Βρανσεανού σε κοινό τους άρθρο που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Tribune.

Όπως επισημαίνουν, αν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2025 δεν προβλεφθούν η αύξηση των φορολογικών εσόδων και η μείωση των κρατικών δαπανών τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να τεθεί η Γαλλία υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία θα επιβάλει τη λήψη μέτρων ανάλογων προς αυτά που επέβαλε στην Ελλάδα κατά το παρελθόν.

Οι δύο οικονομολόγοι σημειώνουν ότι το γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα θα ανέβει στο τέλος του 2024 στο 6% του ΑΕΠ και υπενθυμίζουν ότι κατά την τελευταία εικοσαετία η Γαλλία είδε το χρέος της να αυξάνεται από 1.100 σε 3.100 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1.000 δισ. ευρώ ανά δεκαετία.

Οι δεκαετίες 2004-2024 (σ.σ. στη Γαλλία) «έζησαν στις πλάτες» της δεκαετίας 2024-2034, που θα κληθεί τώρα να πληρώσει τον λογαριασμό, καταλήγουν οι οικονομολόγοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

