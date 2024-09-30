Παράθυρο για νέα μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο ανοίγει η Λαγκάρντ

«Παράθυρο για νέα μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο» άνοιξε η πρόεδρος της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Oικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, η επικεφαλής της ΕΚΤ εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και την επίτευξη του ποσοτικού στόχου που έχει τεθεί (2%) από την κεντρική τράπεζα, γεγονός που όπως ανέφερε, θα ληφθεί υπόψη στην απόφαση που θα λάβει η ΕΚΤ για τα επιτόκια της στις 17 Οκτωβρίου κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία.

«Ο πληθωρισμός μπορεί να αυξήθηκε προσωρινά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς οι προηγούμενες απότομες μειώσεις στις τιμές της ενέργειας δεν υπολογίζονται στους ετήσιους ρυθμούς, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει εγκαίρως στο στόχο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ, συμπληρώνοντας ότι την εξέλιξη αυτή «Θα τη λάβουμε αυτό υπόψη στην επόμενη συνεδρίαση της νομισματικής μας πολιτικής τον Οκτώβριο». Οι προβολές των οικονομολόγων της ΕΚΤ από τον Σεπτέμβριο προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα είναι κατά μέσο όρο 2,5% το 2024, 2,2% το 2025 και 1,9% το 2026.

«Τα νέα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη μας στην έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Ως εκ τούτου, μειώσαμε το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, το οποίο είναι το επιτόκιο μέσω του οποίου κατευθύνουμε τη στάση της νομισματικής πολιτικής, κατά άλλες 25 μονάδες βάσης σε 3,5%.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας του 2%. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια προσέγγιση που εξαρτάται από τα δεδομένα για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου και της διάρκειας του περιορισμού, εστιάζοντας στις προοπτικές του πληθωρισμού, στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και στην ισχύ της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Τα επιτόκια πολιτικής θα διατηρηθούν επαρκώς περιοριστικά για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου μας. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων» ανάφερε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Αντιθέτως, η Κριστίν Λαγκάρντ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ανάπτυξης επισημαίνοντας ότι όπως προκύπτει από την εξέλιξη ορισμένων δεικτών η η ανάκαμψη αντιμετωπίζει προβλήματα. «Αναμένουμε ότι η ανάκαμψη θα ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς η αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων θα επιτρέψει στα νοικοκυριά να καταναλώνουν περισσότερο» είπε χαρακτηριστικά. Οι πιο πρόσφατες προβολές των οικονομολόγων της ΕΚΤ προβλέπουν ότι το ΑΕΠ της Ευρωπαικής οικονομίας θα αυξηθεί κατά 0,8% το 2024, 1,3% το 2025 και 1,5% το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.