G7: Έκκληση για δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση απέναντι στο σοκ του πολέμου στις οικονομίες

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 δεσμεύτηκαν να μην προχωρήσουν σε υπερβολική δημοσιονομική στήριξη, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην παγκόσμια οικονομία.

Σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε στο Παρίσι την Τρίτη, στο τέλος συναντήσεων που επισκιάστηκαν από τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων πολλών πλούσιων χωρών της ομάδας, οι αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν σε μια μετριοπαθή προσέγγιση που δεν θα επιβαρύνει υπερβολικά τα δημόσια οικονομικά.

«Η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μέσω των πιέσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας, τροφίμων και λιπασμάτων», ανέφεραν, δεσμευόμενοι «να συνεργαστούμε στις πολιτικές μας απαντήσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και δημοσιονομικά υπεύθυνες, ώστε να προστατευθεί η ανάπτυξη, να στηριχθεί η οικονομική ασφάλεια και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα».

Οι συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών που ξεκίνησαν τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν ενώ οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στον ενεργειακό εφοδιασμό από το Στενό του Ορμούζ ενίσχυσαν τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων της G7, οδηγώντας τις αποδόσεις υψηλότερα.

Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων βρίσκονται πλέον κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.