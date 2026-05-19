ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Αύξηση 2,6% των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιανουάριο

Στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφηκε μείωση επισκεπτών κατά 9,9%, αλλά αύξηση επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση εισπράξεων κατά 105,5%

Μουσείο Ακρόπολης

Αύξηση 2,6% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, ενώ καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,4% και των εισπράξεων κατά 62%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

 Επίσης, τον Ιανουάριο καταγράφεται στους αρχαιολογικούς χώρους μείωση των επισκεπτών κατά 9,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 105,5%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: μουσεία ΕΛΣΤΑΤ αρχαιολογικοί χώροι
