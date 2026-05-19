Στο πλαίσιο του Regional Growth Conference, μια συζήτηση με επίκεντρο τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην ουσιαστική εφαρμογή πολιτικών και εργαλείων στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ανέδειξε τόσο τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες όσο και τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πράξη. Στο πάνελ συμμετείχαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θοδωρής Λουλούδης και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παππάς.

Η κυρία Παπακυρίλλου ανέδειξε τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, επισημαίνοντας ότι η φιλοσοφία τους δεν βασίζεται στις επιδοτήσεις αλλά κυρίως στη διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για δανειακά προϊόντα και μικροπιστώσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περιορισμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και άτοκα ποσά σε συγκεκριμένα τμήματα της χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα εγγυοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, τα οποία - όπως ανέφερε - συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και ταυτόχρονα λειτουργούν ως μηχανισμός μείωσης του ρίσκου για το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα, ορισμένα από τα προγράμματα αυτά παρέχουν εγγυήσεις που φτάνουν το 70% έως και το 80% ενός δανείου, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τις τράπεζες και διευρύνει τις δυνατότητες χορήγησης χρηματοδοτήσεων.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η αγορά αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τα συγκεκριμένα εργαλεία, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στον αριθμό των επιχειρήσεων που εντάσσονται όσο και στην αξία των χρηματοδοτήσεων που παρέχονται. Παράλληλα προανήγγειλε την έλευση νέων εργαλείων για τον πρωτογενή τομέα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο κ. Λουλούδης συμφώνησε ως προς τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των εργαλείων της ΕΑΤ, θέτοντας όμως το κρίσιμο ερώτημα της πραγματικής προσβασιμότητας. Όπως επεσήμανε, πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς η πολυετής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες τους. Ωστόσο, όπως τόνισε, πρόκειται συχνά για επιχειρήσεις που διαθέτουν προσωπικό, επιχειρηματικό σχέδιο και αναπτυξιακό όραμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Παππάς, παρουσιάζοντας στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Σύμφωνα με αυτά, η πιθανότητα χρηματοδοτικών εμποδίων για πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα την περίοδο 2022-2025 εκτιμάται στο 57%, έναντι 28,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 42,6% στην Ελλάδα και 19,9% στην Ευρώπη. Η συζήτηση κατέληξε στην ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ώστε τα διαθέσιμα εργαλεία να γίνουν πιο προσβάσιμα, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενισχύοντας τελικά τόσο το επιχειρείν όσο και την ελληνική οικονομία.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το επόμενο μεγάλο στοίχημα δεν αφορά μόνο την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και την ουσιαστική πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτά. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η ανάγκη να βρεθούν τρόποι ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ισχυρότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα προς όφελος όχι μόνο της δικής τους ανάπτυξης αλλά και της τοπικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Όπως τονίστηκε, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις διαθέτουν σαφές επιχειρηματικό σχέδιο, αναπτυξιακό προσανατολισμό και συγκεκριμένο όραμα, ωστόσο εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια στη χρηματοδοτική τους πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

