Αυξήθηκαν την Παρασκευή οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, αφού τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν προκάλεσαν ανησυχίες ότι η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει την προσφορά φυσικού αερίου.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς TTF διαπραγματεύεται στα 37,78 ευρώ ανά μεγαβατώρα με άνοδο 4,44%

Το Ισραήλ ανέφερε ότι στοχοθέτησε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τα εργοστάσια βαλλιστικών πυραύλων την Παρασκευή.

Ακολουθεί την άνοδο του πετρελαίου

Η είδηση έστειλε τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν πέντε μηνών, γεγονός που προσέφερε έμμεση στήριξη στις τιμές του φυσικού αερίου στην ΕΕ.

«Άμεση στήριξη προήλθε επίσης από τις ανησυχίες για πιθανό μπλοκάρισμα του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου κυρίως από το Κατάρ, αλλά και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε η Engie's EnergyScan σε πρωινό σημείωμα.

Ο αναλυτής της LSEG Yuriy Onyshkiv δήλωσε ότι οι προοπτικές για το TTF σήμερα παραμένουν ανοδικές, προσθέτοντας ότι η σημερινή συνεδρίαση θα αντανακλά την αντίδραση της αγοράς ενέργειας σε αυτή τη νέα σύγκρουση και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, η πρόβλεψη για το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης για τη βορειοδυτική Ευρώπη παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, με μικρές μόνο προσαρμογές που σχετίζονται με τη συντήρηση στο κοίτασμα Oseberg στη Νορβηγία, δήλωσε ο Onyshkiv.

Η πρόβλεψη για τη ζήτηση παραμένει επίσης σταθερή για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.