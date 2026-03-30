Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αγώνα δρόμου για να φτάσουν οι ενισχύσεις όσον αφορά στο fuel pass καυσίμων πριν το Πάσχα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι οι εκδρομείς των γιορτών να φύγουν για το χωριό με τα χρήματα στην... τσέπη ή το κινητό.

Είναι όμως ένας στόχος πολύ δύσκολα επιτεύξιμος, ειδικά αν φέτος προχωρήσει η διαδικασία με τους ρυθμούς του 2022.



Τότε, η νομοθέτηση είχε ήδη γίνει από τις 28 Μαρτίου αλλά η πλατφόρμα άνοιξε σχεδόν έναν μήνα μετά. Και φέτος το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου με τα περιθώρια να είναι όχι απλά περιορισμένα, αλλά ασφυκτικά, αφού η έξοδος των εκδρομέων θα αρχίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Οι πιθανότητες δεν είναι, λοιπόν, όπως έχει τώρα η κατάσταση, με το υπουργείο Οικονομικών.



Αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου, αναμένεται να ψηφιστεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει τα μέτρα (σήμερα θα έρθει στη Βουλή και η ρύθμιση για την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών εταιρειών). Η επιλογή της ΠΝΠ αντί τυπικού νομοσχεδίου κρίθηκε επιβεβλημένη για να παρακαμφθεί το στάδιο των επιτροπών και να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.



Η ΠΝΠ θα περιλαμβάνει:

Επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην αντλία: η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο diesel κίνησης κατά 20 λεπτά το λίτρο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα ενεργοποιηθεί την 1η Απριλίου. Άμεσα το κράτος θα επιδοτεί 20 λεπτά το λίτρο κάθε ποσότητα που βγαίνει από τα διυλιστήρια για να πουληθεί στα πρατήρια.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, και με βάση και την εμπειρία του 2022, το μέτρο θα ισχύσει μεν από την Πρωταπριλιά, θα χρειαστούν όμως 3-4 εργάσιμες για να περάσει η μειωμένη τιμή στα πρατήρια.

Αρχικά το μέτρο θα ισχύσει για 1 μήνα με δυνατότητα επέκτασης του ή και αναπροσαρμογής του ύψους της έκπτωσης εφόσον κριθεί αναγκαίο.



Fuel Pass: η επιδότηση μέσω ψηφιακής κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Εδώ είναι ο… μεγάλος μπελάς για το ΥΠΟΙΚ καθώς δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πρέπει να στηθεί ψηφιακή πλατφόρμα αλλά είναι απαραίτητη και η εμπλοκή των τραπεζών και το αμέσως επόμενο διάστημα οι αργίες είναι κάμποσες.



Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, όσο ταχύτερα τόσο καλύτερα. Όσοι θελήσουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, κι αυτοί θα χρειαστεί να περιμένουν γιατί υπάρχουν τραπεζικές αργίες και για το καθολικό Πάσχα.

Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.



Τα εισοδηματικά κριτήρια εξετάζονται με βάση την περσινή φορολογική δήλωση (του 2025 για τα εισοδήματα του 2024) και διαμορφώνονται ως εξής:



· Άγαμοι / Υπόχρεοι σε κατάσταση χηρείας: έως 25.000€.

· Έγγαμοι / Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 35.000€

· Το όριο αυξάνεται κατά 5.000€/τέκνο (π.χ. οικογένεια με δύο παιδιά έχει όριο 45.000€).

· Μονογονεϊκές οικογένειες: ως 39.000€ με προσαύξηση 5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο μετά το πρώτο.



Για να εγκριθεί η αίτηση που θα υποβληθεί στην εφαρμογή που θα λειτουργήσει στο gov.gr. πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:



-Το όχημα ή η μοτοσικλέτα πρέπει να ανήκουν στο όνομα του αιτούντος (ή σε κατάσταση συνιδιοκτησίας).

-Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία (όχι σε ακινησία).

-Πρέπει να έχουν πληρωθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας και το όχημα να είναι ασφαλισμένο.

-Αν επιλεγεί χρήση ψηφιακής κάρτας, το κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου πρέπει να υποστηρίζει τεχνολογία NFC για ανέπαφες πληρωμές.



Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Σε περίπτωση που δύο σύζυγοι έχουν δύο διαφορετικά οχήματα, υποβάλλουν χωριστές αιτήσεις. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα δικαιούχο.



Αν κάποιος επιλέξει τα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό, το ποσό της επιδότησης μειώνεται κατά 10€.



Τα ποσά επιδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Πηγή: skai.gr

