Οι ΗΠΑ και η Βραζιλία δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια πρόταση να επεκταθεί το μορατόριουμ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή να συνεχιστεί η απαγόρευση επιβολής δασμών σε ψηφιακές λήψεις (downloads), κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του ΠΟΕ στο Καμερούν, σύμφωνα με δύο διπλωματικές πηγές.

Πρόκειται για μια διαφωνία σχετικά με το αν θα συνεχίσουν οι χώρες να μην επιβάλλουν φόρους σε ψηφιακά προϊόντα όπως εφαρμογές, ταινίες, μουσική και λογισμικό που κατεβαίνουν από το διαδίκτυο.

Αν το μορατόριουμ παραμείνει, θα κερδίσουν κυρίως οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και οι χώρες με ισχυρή ψηφιακή οικονομία, όπως οι ΗΠΑ, καθώς μπορούν να εξάγουν ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος. Κερδίζουν επίσης οι καταναλωτές, αφού οι τιμές μένουν χαμηλότερες.

Αντίθετα, χάνουν χώρες όπως η Βραζιλία και άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, που θα ήθελαν να επιβάλουν δασμούς για να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα ή να προστατεύσουν τις τοπικές τους αγορές. Αν το μέτρο δεν επεκταθεί, τότε αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να φορολογήσουν τα ψηφιακά αγαθά, αλλά αυτό ίσως οδηγήσει σε ακριβότερες υπηρεσίες και λιγότερη πρόσβαση για τους χρήστες.

Η διαφωνία αντικατοπτρίζει τη σύγκρουση μεταξύ ελεύθερου ψηφιακού εμπορίου και εθνικών οικονομικών συμφερόντων.

Πηγή: skai.gr

