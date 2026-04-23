Το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε μία εποχή ψηφιακών και εργασιακών προκλήσεων συζητήθηκε στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου, ενώ στο επίκεντρο τέθηκε συγκεκριμενα η Gig Economy (Οικονομία των Ψηφιακών Πλατφορμών).

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Μηλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο που εκατομμύρια άνθρωποι κερδίζουν τα προς το ζην και υπογράμμισε την ανάγκη για προστασία της εργασίας, νομικής σαφήνειας, και δημιουργίας δίκαιου ανταγωνισμού. Αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις, καθώς η κάθε πλατφόρμα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας. Όπως είπε, πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα επιθεώρησης και ψηφιακής παρακολούθησης για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, αλλά ταυτόχρονα να ενισχυθεί και η εργασιακή εκπροσώπηση.

Ο κ. Παύλος Χρηστίδης Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε τη σημασία του διαλόγου στους υπό διαμόρφωση νέους ψηφιακούς χώρους εργασίας. Όπως είπε, “μιλάμε για μία δομική μεταβολή σε σχέση με το πώς παράγουμε εργασία και οργανώνουμε την παραγωγή”. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένα πλαίσιο που ενισχύει την καινοτομία, τη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη, με σταθερότητα, προβλεψιμότητα, με σαφείς, διαφανείς όρους και κανόνες για όλους. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς την βέλτιστη ευρωπαϊκή κατεύθυνση, ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και στήριξη προς τον εργαζόμενο. Καλούμαστε να συνδυάσουμε την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία με την αξιοπρέπεια, την ανάπτυξη με τη δικαιοσύνη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία πρόκειται να ενσωματωθεί τον Δεκέμβριο και τόνισε ότι oι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες συνεργασίας και προσπάθειας για τη δημιουργία συνεργασιών, ώστε να έχουμε ευέλικτη, βιώσιμη και αποτελεσματική νομοθεσία.

Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι μία καλή ευκαιρία προκειμένου να λυθούν τα προβλήματά μας, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, ανέφερε ο κ. Θεοδόσιος Σκερλέτης, Πρόεδρος, S A.D.TH., Ελλάδα, Ελλάδα. Επεσήμανε, μάλιστα ότι η ανάγκη για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον είναι επιτακτική, δίνοντας έμφαση στην αλγοριθμική διαφάνεια, στη λήψη μέτρων για την προσωπική ασφάλεια, αλλά και στην υπογραφή μίας κλαδικής σύμβασης εργασίας με την αρωγή του κράτους. Όπως είπε, πάνω στη συμφωνία που καταλήξαμε με τη Wolt, πρέπει να δουλέψουμε και να τη βελτιώσουμε, καθώς αυτού του είδους η εργασία δεν είναι περιστασιακή, αλλά αποτελεί επιλογή καριέρας για πολλούς συναδέλφους.

Όπως ανέφερε η κα Sandra Parthie, Πρόεδρος, EESC Employers' Group, Βέλγιο, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από περισσότρη ευελιξία, ενώ κρίσιμο ζητούμενο είναι η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας. Όπως ανέφερε 28 εκατομμύρια εργαζόμενοι εργάζονται σε ευέλικτες μορφές εργασίας, και πρέπει να προστατευτούν, τόνισε εφαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές.

Σύμφωνα με τον κ. Samuel Laurinkari, Αντιπρόεδρος & Head of International Public Policy Wolt Oy, Φιλανδία, σημαντικό για τη διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου είναι σημαντικό να ακούγεται η φωνή όσων χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες, ενώ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κλειδί αποτελεί η έννοια της ευελιξίας.

Ο κ. Roland Werner, Sen. Director, Head of Government Affairs & Policy, DACH, Southern & Central Europe Uber, Γερμανία, έκανε λόγο για την ανάγκη σαφήνειας και νομικής σταθερότητας, έτσι ώστε να υπάρχουν σαφείς κανόνες στην αγορά εργασίας στην ΕΕ, προσθέτοντας τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, της ευελιξίας, της αναλογικότητας και τη δυνατότητα εφαρμογής υβριδικών μοντέλων εργασίας.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Ακρίβος, Chief Financial Officer, efood, Ελλάδα τόνισε ότι πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός σύνθετου οικοσυστήματος, το οποίο μόνο στην Ελλάδα απασχολεί περισσότερους από 25.000 προμηθευτές και περισσότερους από 20.000 διανομείς, οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες. Αυτά τα στοιχεία του οικοσυστήματος πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψην για την κάλυψη των αναγκών όλων, συμπεριλαμβανομένων και των πλατφορμών, με διαφανή και δίκαιο τρόπο.

Η κα Marily Mexi, Ανώτερη Σύμβουλος Πολιτικής & Επικεφαλής Έρευνας, Geneva Graduate Institute, Επισκέπτρια Ερευνήτρια, Cornell University Global Labor Institute τόνισε ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικών χρειάζονται σαφή θεσμικά και νομικά πλαίσια, ενώ απαραίτητες παράμετροι είναι η εκπροσώπηση επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά και ο κοινωνικός διάλογος. Το ερώτημα είναι «τι είδους ψηφιακή οικονομία θέλουμε να διαμορφώσουμε;», όπως ανέφερε. H αποτελεσματική πολιτική θα πρέπει να εξισορροπεί την προστασία των εργαζομένων με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και με τους εθνικούς στόχους, είπε.

Με τη σειρά του ο κ. Βασίλης Μοναστηριώτης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας· Έδρα Ελευθέριου Βενιζέλου στις Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές, Διευθυντής του Hellenic Observatory, London School of Economics (LSE), Ηνωμένο Βασίλειο μίλησε για τα χαρακτηριστικά των νέων ψηφιακών αγορών, κάνοντας λόγο για νέες ευκαιρίες ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας, Ανώτερος Εμπειρογνώμονας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Δεξιότητες και Αγορά Εργασίας, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), επεσήμανε τις προοπτικές που δημιουργούν οι ψηφιακές καινοτομίες για τους εργαζόμενους, προσφέροντας δυνατότητες για αξιοποίηση νέων δεξιοτήτων, που μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την πλευρά του ο κ. Ιωάννης Σκανδάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επεσήμανε την ανάγκη δημιουργία μίας καθαρής και ασφαλούς ζώνης για τις νέες μορφές εργασίας, σύμφωνα με την νέα ευρωπαϊκή οδηγία και τόνισε τη σημασία προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων με διαφανείς και σαφείς κανόνες.

Με τη σειρά της η κα Έφη Κινινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, αναφέρθηκε στις κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων, κάνοντας λόγο για την ανάγκη σωστής κατηγοριοποίησής τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.