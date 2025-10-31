Φορολογική μεταρρύθμιση στη Βουλή: Οι τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων

Με διαφορετικές προσεγγίσεις από τη ΝΔ από εκείνες των κομμάτων της Αντιπολίτευσης η συζήτηση επί της Αρχής των μέτρων του σχεδίου νόμου για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που άρχισε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μάνος Κόνσολας ζήτησε από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης την υπερψήφιση του νομοσχεδίου λέγοντας πως σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα πολύ σημαντικά μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, στις οποίες δεν χωρούν μικροκομματικές ρητορείες τοξικότητας». Δεν έχουμε είπε «απλά ένα φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά ένα πακέτο μέτρων που αφορά πτυχές στήριξης της κοινωνικής ζωής των πολιτών και της οικονομίας μας». Η Κυβέρνηση είπε «δεν κάνει εμπόριο ελπίδας και δε συμμετέχει στη διελκυστίνδα της τοξικότητας που προκαλούν κάποιοι πολιτικοί παράγοντες εντός και εκτός εθνικής αντιπροσωπείας». Υπάρχουν ανάφερε «μετρήσιμα αποτελέσματα της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης που μετατρέπονται σε μειώσεις φόρων, σε μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, σε ουσιαστικές πολιτικές στήριξης και βελτίωσης της ζωής της μεσαίας τάξης, σε νέους ανθρώπους πρωτίστως, αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικογένεια». Τα μέτρα αυτά μόνο για το 2026 έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος 1,76 δισ. ευρώ, υπογράμμισε ο εισηγητής της ΝΔ και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί κάποιοι να υπόσχονται τα πάντα στους πάντες, εξαγγέλλοντας μέτρα τα οποία δεν είναι κοστολογημένα, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε». Σε αυτό το νομοσχέδιο, υποστήριξε ο κ. Κόνσολας «έχουν ενσωματωθεί όλα τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων, φορολογικές ελαφρύνσεις για την ελληνική οικογένεια, μέτρα στήριξης για τη μεσαία τάξη και τους νέους, ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση και ενίσχυση των εισοδημάτων. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας απευθυνόμενος στους βουλευτές της Αντιπολίτευσης είπε πως «εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αρνηθείτε τη θετική ψήφο σε αυτό το νομοσχέδιο» Ο κ. Κόνσολας αναλύοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου επισήμανε ότι η περίμετρος των μέτρων αυτών έχει εφελκυόμενους 4 εκατ. φορολογούμενους και η στόχευση του νομοσχεδίου με αναμφισβήτητα κοινωνικό πρόσημο, επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, ότι η Ν.Δ. εξακολουθεί και παραμένει η μοναδική αξιόπιστη πολιτική δύναμη διακυβέρνησης στη χώρα και ο δικός μας αντίπαλος είναι τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι η στήριξη της κοινωνίας, το δημογραφικό πρόβλημα και η ανάπτυξη της Περιφέρειας δεν λύνονται με επιδόματα και αποσματικά μέτρα, αλλλά απαιτούν σοβαρές πολιτικές. Η Κυβέρνηση είπε εδώ και 6 χρόνια έχει στα χέρια της τρομακτικούς και πρωτοφανείς πόρους δισεκατομμυρίων από τα κοινοτικά προγράμματα, αλλά και από τον πρόσφατο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε για να κάνει μια ενεργειακή και αποτελεσματική πολιτική, αλλά τελικά δε μπόρεσε να αντιμετωπίσει κανένα διαρθρωτικό πρόβλημα». Ο κ. Κουκουλόπουλος, υπογράμμισε ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με κάποια επιδερμικά οικονομικά μέτρα». Η Κυβέρνηση ανέφερε « έχει διαπρέψει στην επιδοματική πολιτική, όχι, όμως, στη σοβαρή και οργανωμένη αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως «δεν υποτιμούμαι τα θετικά μέτρα, ούτε τα υποβαθμίζουμε, αλλά σας λέμε πως δεν θίγουν τη μεγάλη ανισορροπία έμμεσης-άμεσης φορολογίας, από την οποία πηγάζει μεγάλο μέρος αδικίας και ανισότητας. Επίσης, δεν αγγίζει την τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας» και σημείωσε πως «υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση από την μια η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα μείωσης του ΦΠΑ για τα νησιά και ταυτόχρονα πεισματικά να υποστηρίζει ότι η μείωση του ΦΠΑ στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα έχει επίδραση». Ο κ. Κουκουλόπουλος ανάφερε ότι το πρόγραμμα της ΔΕΘ του ΠΑΣΟΚ αφορούσαν τετραετία και οι προτάσεις αφορούν στο μισό δημοσιονομικό χώρο που έχει σε περίοδο 4 ετών στη διάθεσή της η χώρα» προσθέτοντάς ότι είναι εφικτός ο τρόπος για να μεγαλώσει ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορεί να υπάρξουν και ο 13ος και ο 14ος μισθός, το ΕΚΑΣ, πόροι για την Υγεία και την κοινωνία.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς από την δική του πλευρά επέκρινε την Κυβέρνηση λέγοντας ότι «ο δημοσιονομικός χώρος των 1,7 δισ. είναι πολιτική επιλογή, όχι φυσικό φαινόμενο» και σημείωσε ότι αποφεύγει να πάρει φορολογικά μέτρα που είναι στην ευχέρεια της χώρας που θα μπορούσαν να προσφέρουν έσοδα για να επανέλθουν ο 13ος και 14ος μισθό, να μειωθεί ο ΦΠΑ, να αυξηθούν οι δαπάνες Υγείας». Ο κ. Παππάς τόνισε πως άλλες ευρωπαϊκές χώρες αξιοποιούν τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας (DRM) για να αυξήσουν τον δημοσιονομικό τους χώρο και να στηρίξουν την κοινωνία. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι «Αυστρία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ιταλία, Λετονία προχωρούν σε εισφορές στις τράπεζες και τις ενεργειακές επιχειρήσεις. Εδώ, εσείς, αντί για κάτι τέτοιο, επιλέγετε το περιορισμένο 1,7 δισ. και το κατανέμετε με συγκεκριμένο τρόπο». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι από τα μέτρα «3,1 εκατ. πολίτες με εισόδημα έως 10.000 ευρώ δεν ελαφρύνονται καθόλου. Δύο εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ έχουν όφελος έως 50 ευρώ το μήνα, ενώ το 70% των ωφελούμενων έχει όφελος ως 20 ευρώ τον μήνα». Χαρακτήρισε αντιφατικό η Κυβέρνηση να λέει ότι δεν αυξάνει τους φόρους «όταν τα έσοδα από ΦΠΑ αυξάνονται από 17 δισ. το 2019, σε 29 δισ. το 2026» και αναρωτήθηκε «αυτό δεν είναι αύξηση φόρου, τι είναι;». Ο κ. Παππάς αναπτύσσοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «με μια δίκαιη ανακατανομή, μπορούν να χρηματοδοτηθούν ο 13ος και 14ος μισθός, να μηδενιστεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, να αυξηθούν οι δαπάνες υγείας και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης». Για την στέγη υπογράμμισε ότι «το 30% του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγη, το 43% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στέγασης και το 26% αναγκάζεται να μείνει σε σπίτια συγγενών ή φίλων». Όπως σημείωσε «με 120 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά δεν θα έπρεπε να είναι αυτά τα αποτελέσματα».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης υποστήριξε ότι με το φορολογικό νομοσχέδιο «η κυβέρνηση θωρακίζει το κεφάλαιο και κοροϊδεύει τον λαό». Πρόκειται είπε «για ένα ακόμα υποκριτικό νομοσχέδιο, στα βήματα και των προηγούμενων, με δήθεν φορολογικές παροχές για τον λαό». Τόνισε ότι τα πλεονάσματα της οικονομίας «βγαίνουν πάνω στις ματωμένες πλάτες του λαού», ενώ, όπως υποστήριξε, «παραχωρούνται ειδικά φορολογικά προνόμια σε ομίλους, εφοπλιστές, παραχωρείται δημόσια γη για την κερδοφορία κατασκευαστικών ομίλων και παίρνονται μέτρα για τη μείωση του κόστους για ενεργοβόρες βιομηχανίες ή με την μείωση της φορολογίας από 15% σε 5% ανάλογα και με τους στόχους των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο. Χαρακτήρισε «παροχές-ψίχουλα αυτά που δίνονται για την ανακούφισή του λαού από τη φορολεηλασία που δέχεται και την ακρίβεια». Μιλάμε είπε « για πενιχρές μειώσεις φόρων, από τις οποίες η εργατική-λαϊκή οικογένεια δεν θα δει ουσιαστική διαφορά στο εισόδημά τους». Μεταξύ άλλων ο κ. Τσοκάνης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για το γεγονός όπως είπε ότι αφήνει στο απυρόβλητο τους άδικους έμμεσους φόρους που επιβαρύνουν καθημερινά το λαϊκό εισόδημα. Για τα μέτρα για τη νεολαία, αλλά και για την απαλλαγή από την τεκμαρτή φορολόγηση σε ό,τι αφορά τις νέες μητέρες, ουσιαστικά είπε αυτά είναι κατώτερα των αναγκών που έχουν οι ομάδες αυτές.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε πως η Κυβέρνηση με τα μέτρα της ΔΕΘ δείχνει να μην έχει αφήγημα και απλά «μοιάζει με έναν αριστοκράτη που ενδιαφέρεται για τους κολλήγους του και προσπαθεί και αυτοί να έχουν μια ζωή που είναι κάπως αξιοπρεπής». Πριν να συζητούμε για τις φοροελαφρύνσεις είπε ο κ. Τσακαλώτος θα έπρεπε να δούμε τί γίνεται με τους πραγματικούς μισθούς. Υποστήριξε ότι οι θετικές επιπτώσεις των μέτρων για τους χαμηλόμισθους είναι πολύ μικρές σε σχέση με τους υψηλόμισθους και αυτό προκύπτει και από το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που στείλατε στην Ε.Ε. Εάν μάλιστα είπε ο βουλευτής η αποτίμηση των μέτρων ξεκινήσει από την παραδοχή, ότι είναι ήδη πολύ μεγάλη η ανισότητα στην Ελλάδα, τότε τα μέτρα που φέρνετε με τους δικούς σας υπολογισμούς χειροτερεύουν πολύ περισσότερο την κατάσταση. Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι η Αντιπολίτευση δεν μπορεί να δεχθεί ότι η περίμετρος του δημοσιονομικού χώρους είναι το 1,7 δισ. ευρώ γιατί αυτό σας προκύπτει, αφού έχετε πάρει όλα τα μέτρα εδώ και 6 χρόνια για τους δικούς σας, με φοροαπαλλαγές και μειώσεις στους φόρους μερισμάτων. Είναι γελοίο είπε και πονηρία της κυβέρνησης να μας ζητάει προτάσεις, εμείς δεν δεχόμαστε το ιδεολογικό πλαίσιο που εσείς έχετε. Το νεοφιλελευθέρο αφήγημα σας είναι να μην μείνουν πίσω οι πολλοί είπε ο κ. Τσακαλώτος και «δεν έχει καμία σχέση ούτε καν με μια σύγχρονη δημοκρατία φιλελεύθερη».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο αυτό «δεν υπάρχει καμία φορολογική μεταρρύθμιση. Υπάρχει ένα φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει στοιχεία στις κλίμακες. Το γεγονός, ότι μια κλίμακα μειώνεται κατά 2%, είναι καλό, αλλά δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση, πως να το κάνουμε τώρα» Για τα δημογραφικά μέτρα είπε ότι «είναι ένα θέμα που θα πρέπει το ξαναδούμε από τη βάση του, να το ξαναδούμε από την αρχή». Ζήτησε την άμεση κατάργηση των τεκμηρίων στους ελευθέρους επαγγελματίες γιατί ανάγκασε πολλούς να κλείσουν τα βιβλία τους. Το πρόβλημα που δημιουργήσατε είπε ο κ. Φωτόπουλος είναι «πολύ μεγαλύτερο από το όφελος το οποίο είχε η Ελληνική Κυβέρνηση, στο τέλος της ημέρας».

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορρύλας ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο αυτό φέρνει επιμέρους ρυθμίσεις που, όμως, είναι αποσπασματικό, αναποτελεσματικό και πολιτικά βολικό και αυτό γιατί αποτυγχάνει να δει τη μεγάλη εικόνα, την κρίση στέγης που πλήττει τους νέους και τις οικογένειες και τη δημογραφική κατάρρευση που «τρώει» τα θεμέλια της χώρας μας». Το σχέδιο νόμου αυτό είπε «δεν είναι μεταρρυθμιστικό αντίθετα στο στεγαστικό και στο δημογραφικό, το νομοσχέδιο αποτυγχάνει πλήρως, διότι δεν προσφέρει καμία θεσμική λύση, δεν περιέχει κανένα όραμα. Επίσης, απουσιάζει η πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση, δεν έχει οποιαδήποτε διάταξη για τη φορολόγηση της υπεραξίας και των κερδών από συναλλαγές ή κρυπτονομίσματα» απλά περιλαμβάνει ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα, μισθολογικά μέτρα για επιμέρους κατηγορίες υπαλλήλων και τεχνικές παρεμβάσεις. Δεν απαντά στα προβλήματα με πολιτικά με στρατηγική και κοινωνικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις ανάγκες του καιρού» και σε αντιδιαστολή αναφέρθηκε στις αντίστοιχες προτάσεις του κόμματός τους.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι τα μέτρα των φοροαπαλλαγών δεν θα αντιμετωπίσουν το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας, που είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ αποτελούν το ένα τέταρτο της αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης της κοινωνίας σε σχέση με τον πληθωρισμό. Είναι, δηλαδή, πολύ ισχνά σε σχέση με το τι θα έπρεπε να έχει στα χέρια του ένα νοικοκυριό της μεσαίας ή από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα για να μειώσει τη ζημιά που του δημιουργεί η ακρίβεια, Ο κ. Καζαμίας υποστήριξε ότι από την υπέρβαση του στόχου των πλεονασμάτων το 2025 θα μπορούσαν να καλύψουν τον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ο βουλευτής υποστήριξε ότι το 1,7 δισ. ευρώ των μέτρων που καλύπτουν αυτό το νομοσχέδιο, είναι από επιστροφές φόρων και όχι από αναδιανομή του εισοδήματος. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει αναπτύξει και μηχανή όπως είπε φοροεισπρακτικής πολιτικής, επιθετική απέναντι στους πολίτες, μια φοροεπιδρομή και γυρίζετε πιο λίγα από αυτά που παίρνετε και κρατάτε τα υπόλοιπα, γιατί αυξάνεται το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτά ανέφερε ο κ. Καζαμίας είναι αλχημείες και πρόσθεσε πως «η επιλογή σας είναι να έχετε πανύψηλα πρωτογενή πλεονάσματα, σχεδόν διπλάσια από αυτά που θεωρούσε ο Πρωθυπουργός ότι θα έπρεπε να έχει η οικονομία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.