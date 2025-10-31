Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ουκρανίας αυξήθηκε στα 24,9 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σε σύγκριση με έλλειμμα 12,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι, ανακοίνωσε την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με δήλωση, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με έλλειμμα 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον ίδιο μήνα του 2024.

Πηγή: skai.gr

