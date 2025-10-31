Λογαριασμός
«Σκιές» στην οικονομία της Ουκρανίας - Aυξήθηκε το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Tο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν 3,2 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με έλλειμμα 2,4 δισ. δολαρίων τον ίδιο μήνα του 2024

Ουκρανία

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ουκρανίας αυξήθηκε στα 24,9 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σε σύγκριση με έλλειμμα 12,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι, ανακοίνωσε την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με δήλωση, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με έλλειμμα 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον ίδιο μήνα του 2024.

