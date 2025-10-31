Με πτώση 0,81% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σήμερα, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Ο Οκτώβριος έβαλε «στοπ» στο ανοδικό σερί των 11 διαδοχικών μηνών, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά. Η αγορά, τον μήνα που τελείωσε, διόρθωσε σε ποσοστό 1,92%, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων 11 μηνών είχε καταγράψει κέρδη 47,12% σε επίπεδο βασικού δείκτη και κέρδη 99% οι τράπεζες.

Η υποχώρηση του Οκτωβρίου, δεν αλλάζει τις θετικές προσδοκίες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Η Alpha Finance στη νέα στρατηγική της έκθεση για τις ελληνικές μετοχές διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παρά την έντονη άνοδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30-40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.995, 20 μονάδες, έναντι 2.011,41 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,81%, τον Οκτώβριο υποχώρησε 1,92%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 35,76%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,97%, τον Οκτώβριο με πτώση 2,07% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,87%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,29%, τον Οκτώβριο υποχώρησε κατά 3,07%, ενώ από τις αρχές τού έτους σημειώνει άνοδο 19.37%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,38%, τον Οκτώβριο κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 1,98% ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 73,97%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.022,686 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,672 εκατ. ευρώ, από 225,053 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 842 εκατ. ευρώ, στα 136,733 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 33,588 δισ. ευρώ.

Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.995,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,50%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.977,71 μονάδες (-1,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 353,213 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.983.407 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,53%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ (-5,68%), στον απόηχο του χθεσινού placement του 3,7% των μετοχών της εταιρείας από τον Ε.Μυτιληναίο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής. Πέρασαν πέντε πακέτα (11,4 εκατ. τεμάχια), στην τιμή των 7,55 ευρώ, συνολικής αξίας 86,2 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+3,29%), της Elvalhalcor (+2,24%), της Optima Bank (+1,13%) και της Viohalco (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-5,68%), της Eurobank (-2,45%), της Alpha Bank (-2,16%) και της Κύπρου (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν τα ΕΛΠΕ και η Eurobank διακινώντας 14.039.804 και 11.823.757 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν τα ΕΛΠΕ με 106,37 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 41,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 68 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Optronics (+9,00%) και Doppler (+4,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (-5,68%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,79%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4100 -0,24%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9800 -1,48%

METLEN: 44,0000 +3,29%

OPTIMA: 8,0400 +1,13%

ΤΙΤΑΝ: 38,9000 -1,02%

ALPHA BANK: 3,4000 -2,16%

AEGEAN AIRLINES: 13,1800 -0,45%

VIOHALCO: 8,4900 +1,07%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,1800 +0,43%

ΔΑΑ: 10,0200 -0,50%

ΔΕΗ: 15,0900 -0,72%

COCA COLA HBC: 39,0400 -0,46%

ΕΛΠΕ: 7,6400 -5,68%

ELVALHALCOR: 3,2000 +2,24%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7450 +0,51%

ΕΥΔΑΠ: 6,9400 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,2610 -2,45%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4000 +0,54%

MOTOR OIL: 26,0200 +0,08%

JUMBO: 27,5400 +0,07%

ΟΛΠ: 43,0000 -0,69%

ΟΠΑΠ: 17,9500 -0,88%

ΟΤΕ: 16,3100 -0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7720 -0,82%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6200 -0,16%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.