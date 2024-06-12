Του Χρυσόστομου Τσούφη

Έτοιμη να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, εφόσον παραστεί ανάγκη, δηλώνει η κυβέρνηση.



Μιλώντας στον ALPHA ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι κατανοητό το αίσθημα αδικίας που μπορεί να νιώθουν κάποιοι φορολογούμενοι κι ότι αν διαπιστωθούν κατάφωρες αδικίες, τότε θα υπάρξουν επιμέρους διορθώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ότι η όλο και καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας θα επιτρέψει την «πιο κοντινή στην πραγματικότητα αποτίμηση των εσόδων» των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στις ευρωεκλογές η ΝΔ ήλθε μεν πρώτη στους ελεύθερους επαγγελματίες, χάνοντας δε σχεδόν 17 ολόκληρες μονάδες. Από το 44,7% των περσινών εθνικών εκλογών τον Ιούνιο, στο μόλις 28,2% της Κυριακής.

Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης βάζουν στο κάδρο των αιτιών των εκλογικών απωλειών και τη φορολογική αυτή μεταρρύθμιση. Ο Κωστής Χατζηδάκης φυσικά την υπερασπίζεται τονίζοντας ότι αφενός το ίδιο σύστημα ακολουθείται κι από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αφετέρου είναι και μαχητό με 9 κατηγορίες να εξαιρούνται και μπορεί να αμφισβητηθεί με ταυτόχρονη συναίνεση του φορολογούμενου σε έλεγχο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «λάθος γλώσσα» που χρησιμοποιήθηκε κάποιες φορές και για ένα μέτρο που θα μπορούσε να έχει επικοινωνηθεί καλύτερα.



Τα έως τώρα στοιχεία από την πορεία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μάλλον δικαιώνουν τον Κωστή Χατζηδάκη. Από τις 75.166 φορολογικές δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματικών και αυτοαπασχολούμενων μόνο οι 37.943, σχεδόν δηλαδή οι μισές, εμπίπτουν στο τεκμήριο. Οι 37.223 έχουν δηλώσει από μόνοι τους μεγαλύτερα ποσά από τα τεκμαρτά.

Από τις 37.943 μόνο 255 έχουν επιλέξει να αμφισβητήσουν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης , ένα ποσοστό δηλαδή μόλις 6 τοις χιλίοις.



Το αν απαιτηθούν τελικά διορθώσεις, στις οποίες δηλώνει ανοιχτή η κυβέρνηση, θα το ξέρουμε μετά την επεξεργασία των στοιχείων των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Σε 2 πάντως περιπτώσεις τις οποίες «αλίευσε» το skai.gr η επιβάρυνση που προκύπτει μόνο αμελητέα δεν είναι εξού και εκπλήσσει τον γράφοντα ο πολύ χαμηλός αριθμός αμφισβητήσεων.



Στο πρώτο παράδειγμα ενός φροντιστηρίου, τα πραγματικά δηλωθέντα έσοδα του είναι 16.500€ που αντιστοιχούν σε φόρο 2.330€ χωρίς την προκαταβολή φόρου. Το τεκμαρτό όμως εισόδημα όπως υπολογίζεται με τις παραδοχές που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι 25.504€ που αντιστοιχεί σε φόρο 4.641€, πάλι χωρίς την προκαταβολή. Μια αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 99%.

Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ένα φροντιστήριο το οποίο δηλώνει καθαρά έσοδα 4.927€ κι αντιστοιχεί σε φόρο 492,7€. Το τεκμαρτό όμως εισόδημα ορίζεται στα 16,257€ κι άρα θα φορολογηθεί με 2276,54€, μια επιβάρυνση δηλαδή 362%.

