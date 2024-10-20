Σύμφωνα με τις 4 αλλαγές στο φορολογικό που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, από το 2025 και μετά, οι κανόνες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα είναι προκαθορισμένοι, ενώ θα δίνονται επιπλέον κίνητρα ώστε οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωσή τους άμεσα.

Παράλληλα, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των λογιστών: η κατάργηση των παρατάσεων, επιτρέποντάς τους να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές, καθώς έχουν τεθεί σαφείς προθεσμίες.

Από το 2025, οι φορολογικές δηλώσεις - τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα - θα υποβάλλονται από τις 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου.

Παράλληλα, προβλέπονται εκπτώσεις για τους συνεπείς φορολογούμενους και ποινές για τους κρατικούς λειτουργούς σε περίπτωση αμέλειας.

Με αυτές τις αλλαγές, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στοχεύει να λύσει τα προβλήματα των εκκρεμοτήτων και των παρατάσεων, βασιζόμενο σε προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Τα κίνητρα για τους συνεπείς

Προβλέπεται έκπτωση για όσους καταβάλουν το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, με βάση την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης:

α) 4% έκπτωση για όσους υποβάλουν δήλωση από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

β) 3% έκπτωση από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

γ) 2% έκπτωση από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Επιπλέον, η καταβολή του φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα μονιμοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου.

Οι κυρώσεις

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του παρελθόντος ήταν τα λάθη και οι καθυστερήσεις στην αποστολή στοιχείων από τους φορείς προς την ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής των δηλώσεων ή λανθασμένες εκκαθαρίσεις, που υποχρέωναν τους φορολογούμενους να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Για την αποφυγή αυτών των καθυστερήσεων, θεσπίζονται κυρώσεις για τους διοικητές οργανισμών, υπηρεσιακούς γραμματείς του Δημοσίου, γενικούς γραμματείς των Δήμων, καθώς και υπευθύνους μισθοδοσίας, σε περίπτωση που δεν αποστείλουν τα απαραίτητα δεδομένα στην ΑΑΔΕ έγκαιρα.

Ειδικότερα, δημιουργείται από την ΑΑΔΕ Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων για την προσυμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική και αφορά οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου που υποχρεούνται να αποστείλουν δεδομένα στην ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα αυτά αφορούν αποδοχές από μισθωτή εργασία, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και φόρους που έχουν παρακρατηθεί.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ή ανακριβούς αποστολής των στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα υπεύθυνα άτομα. Το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Αν καθυστερήσει η ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας από την ΑΑΔΕ, το πρόστιμο θα επιβληθεί στον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

