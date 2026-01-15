Μια σημαντική υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα ήταν αρνητική για την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη αναλυτής της Fitch.

Η ανεξαρτησία της Fed βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, μετά την έναρξη έρευνας από τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές εναντίον του προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ.

«Μια κατάσταση πλήρους πολιτικοποίησης μιας κεντρικής τράπεζας θα ήταν αρνητική για την πιστοληπτική ικανότητα», δήλωσε ο επικεφαλής των αξιολογήσεων κρατών της Fitch, James Longsdon, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια αρχή που ισχύει για όλες τις χώρες, όχι μόνο για τις ΗΠΑ.

«Αυτό που έχει σημασία για την αξιολόγηση των ΗΠΑ είναι η ισχύς του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος και, ως εκ τούτου, η οικονομική ευελιξία των ΗΠΑ».

«Επομένως, οτιδήποτε συμβεί που θα μπορούσε να αποδυναμώσει ουσιαστικά αυτό το στοιχείο θα ήταν αρνητικό για την αξιολόγηση», ανέφερε ο Longsdon σε συνέντευξή του στο Reuters, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει επί του παρόντος.

Πηγή: skai.gr

