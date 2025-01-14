Τσεχία: Με την αναβάθμιση του αγωγού TAL, η χώρα δεν έχει ανάγκη πλέον το ρωσικό πετρέλαιο

Οι αναβαθμίσεις για την ενίσχυση της δυναμικότητας των παραδόσεων πετρελαίου στην Τσεχική Δημοκρατία μέσω του αγωγού TAL έχουν ολοκληρωθεί, τερματίζοντας την ανάγκη της χώρας να εισάγει ρωσικό αργό, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Η Τσεχική Δημοκρατία δραστηριοποιήθηκε για να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ήδη η χώρα δεν έχει απευθείας συμβάσεις με Ρώσους προμηθευτές φυσικού αερίου. Τώρα ο αγωγός TAL έχει τη δυνατότητα καλύψει το σύνολο της ζήτησης σε πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πλέον να βασίζεται στον αγωγό Druzhba εξ ανατολών, μέσω του οποίου διοχετεύονταν οι μισές από τις προμήθειες της.

«Αυτή είναι μια κρίσιμης σημασίας στιγμή για την Τσεχική Δημοκρατία επειδή η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να μας εκβιάζει (με ενεργειακές προμήθειες)» δήλωσε ο Φιάλα.

Οι αναβαθμίσεις του αγωγού Trans Alpine (TAL), που εκτείνεται από την Ιταλία στη Γερμανία πριν τροφοδοτήσει έναν συνδετικό αγωγό, διπλασιάζουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα για την Τσεχική Δημοκρατία σε 8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως, ποσότητα αρκετή για τις ετήσιες ανάγκες της.

Πρέπει να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και η πιστοποίηση, αλλά ο Φιάλα δήλωσε ότι η χώρα θα μπορούσε ήδη να βασιστεί στον TAL σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή των ρωσικών ροών μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος προμηθεύει την Τσεχική Δημοκρατία εδώ και έξι δεκαετίες.

Η κρατική εταιρεία αγωγών MERO ανακοίνωσε ότι αναμένει να αρχίσει να αυξάνει τα φορτία πετρελαίου το δεύτερο τρίμηνο.

Η Τσεχική Δημοκρατία άρχισε να διαφοροποιεί τις προμήθειες της σε πετρέλαιο το 1995 με την κατασκευή του αγωγού IKL που συνδέει τον TAL στη νότια Γερμανία. Αλλά το ένα από τα δύο τσεχικά διυλιστήρια που ανήκουν στην πολωνική Orlen, συνέχισε να επεξεργάζεται ρωσικό πετρέλαιο.

Ο υπουργός Οικονομικών Ζμπίνεκ Στανγιούρα δήλωσε ότι η τσεχική μονάδα Unipetrol της Orlen είχε δηλώσει μηδενικές αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η Unipetrol σε ξεχωριστή της ανακοίνωση αναφέρει ότι ενδέχεται να στραφεί σε νέα μείγματα αργού πετρελαίου μόλις οι αναβαθμίσεις του TAL ελεγχθούν και καταστούν πλήρως λειτουργικές, κάτι που αναμένεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Λόγω της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, η Τσεχική Δημοκρατία είχε εξαιρεθεί από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρωσικό πετρέλαιο από αγωγούς.

Ακόμα και μετά την πλήρη απεξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες, ο διευθυντής επιχειρήσεων της MERO, Ζντένεκ Ντουντρ, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι ο αγωγός Druzhba θα διατηρηθεί ως εφεδρικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

